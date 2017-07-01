تشدید اقدامات پلیس راهور ایلام در طرح تابستانه

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر ماده۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودرو هایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگ معاینه فنی را همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن ها را ارئه کنند.

وی ادامه داد: مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلفی از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام افزود: در صورتی که یکی از مدارک فوق،شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران راهور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک کنند.

وی تصریح کرد: رانندگان وسایل نقلیه عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

سرهنگ ناصری اضافه کرد: طرح تابستانه پلیس از اول تیرماه شروع و تاپایان شهریور ادامه خواهدیافت وازابتدای این طرح تاکنون ۴۷دستگاه وسیله نقلیه به علت فقدان مدارک توقیف وبه پارکینگ منتقل شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام در پایان گفت: تمامی وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در غیر این صورت راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آن ها خودداری می کند.