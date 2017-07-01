قریب به ۵۰ هزار پرونده در قرچک مورد رسیدگی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر مرتضاییان، پیش از ظهر شنبه در نشست رسانه ای با اصحاب رسانه مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: یکی از معضلات ما در حوزه خبر، انتشار اخبار کذب و نامعتبر و تشویش اذهان عمومی است.

وی گفت: با انتشار شایعاتی در خصوص موسسات بانکی و مالی سبب بی اعتمادی مردم و به هم ریختن نظام بانکی شدند.

رییس دادگستری قرچک اضافه کرد: خبرنگار باید امین مردم و مسئولین باشد، اصحاب رسانه چشم بینا و گوش شنوای مردم هستند و نقش مهمی در آگاهی بخشی مردم دارند و می توانند آگاهی های لازم مورد نیاز مردم را بدهند، در اینجا نقش رسانه ها به عنوان واسط بین مردم و مسئولین پر رنگ می شود و رسانه ها نقش مهمی در پیش گیری از وقوع جرم دارند.

وی گفت: رعایت حق الناس و حقوق اشخاص در اخبار منتشر شده بشود، یک رسانه مشکل دار، گاهی اخبار مهندسی شده و مخربی را منتشر می کند و حق الناس را زیر پا می گذارند.

مرتضاییان با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی، گفت: شهید بهشتی از شهدای ترور بود، جمهوری اسلامی همواره از بزرگترین قربانیان ترور در دنیا است و بالاترین مقامات مسئول ما توسط اجانب ترور شدند.

وی افزود: منافقین در سال های ابتدای انقلاب، نقش داعش امروز را داشت و اگر برخورد قاطع دستگاه قضایی با این تروریست ها نبود، امروز جمهوری اسلامی در امنیت کامل به سر نمی برد.

مرتضاییان با بیان این که دستگاه قضایی با عوامل ایجاد ناهنجاری در جامعه با قاطعیت برخورد می کند، گفت: دستگاه قضایی ملجاء و پناه گاه مردم است و اگر این دستگاه تضعیف و تخریب شود، در نهایت به نظام اسلامی ضربه خواهد خورد و همه مسئولین به شان قضا اعتبار بدهند، شان قضا از شئون نبوت است، اگر حکم قاضی اجرا نشد و بی اعتبار شد، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی با ارائه آمار منتهی به اول تیر ماه سال ۹۶ گفت: مجموعا قریب به ۴۰ هزار پرونده وارد دادسرا و دادگاه قرچک شده است و قریب به ۵۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی قرچک رسیدگی شده است.

مرتضاییان گفت: مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند.