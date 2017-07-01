تلویزیون کاغذ دیواری به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت ال جی آخرین محصول از مجموعه «تلویزیون های کاغذ دیواری» عجیب خود را برای فروش عرضه کرد. این تلویزیون ۷۷ اینچی OLED که نخستین بار در نمایشگاه CES رونمایی شد، اکنون برای فروش عرضه شده است. شرکت تولید کننده این محصول را ۲۰ هزار دلار قیمت گذاری کرده است.

به گفته شرکت سازنده، ضخامت این صفحه نمایش یک پنجم اینچ است. این صفحه نمایش که تاحدودی انعطاف پذیر است به وسیله چند آهنربا به دیوار می چسبد. همچنین برای اجتناب از وجود سیم های متعدد، فقط یک سیم به سیستم صوتی دستگاه متصل می شود.

این تلویزیون علاوه بر قابلیت اتصال به وای فای دارای چهار پورت HDMI است. همچنین فناوری های ویدئو ۴K و HDR نیز در آن به کار رفته است.