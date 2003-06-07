۱۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۴۰

در دو ماه نخست امسال

16 درصد از كل صادرت غير نفتي به محصولات كشاورزي اختصاص داشت

خبرگزاري مهر: صادرات محصولات كشاورزي در دو ماه نخست سال جاري با 2/35درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 137ميليون و 500 دلار رسيد.

به گزارش روابط عمومي گمرك، ميزان وزني كالاهاي صادراتي با 4/7درصد رشد به 125هزار و 100تن افزون شد.

صادرات محصولات كشاورزي 6/5 درصد از وزن و 9/15 درصد از ارزش كل صادرات غير نفتي را در اين مدت به خود اختصاص داد و در دو ماه نخست امسال تنها 64 درصد از اهداف برنامه سوم در زمينه صادرات اين گروه كالايي  تحقق يافت.

بيشترين ميزان صادرات در بخش كشاورزي در دوره مورد بررسي مربوط به صادرات پسته و مغز پسته بوده  كه 8/44 درصد از ارزش صادراتي را به خود اختصاص داد.

پسته و مغزپسته  7/61ميليون دلار، زغفران 6/9ميليون دلار، پوست و انواع سالامبور 9/8 ميليون دلار، كشكش و انواع آن 5/7 ميليون دلار و نخود و انواع بنشن 6/6ميليون دلار از اقلام عمده كالاهاي صادراتي در بخش كشاورزي بودند.

اين كالاها  5/68درصد از ارزش كل  صادرات محصولات كشاورزي را دارا بودند و قيمت صادرات هر تن كالاي كشاورزي در اين مدت 1100دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/25درصد افزايش داشت.

