بوش بر ادامه سياست خود در عراق مصمم است

ارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وي در گفتگو با شبكه خبري اي بي سي اظهار داشت : دولت آمريكا متقاعد شده كه راه درستي را در عراق مي پيمايد.

چني افزود:" ممكن است كه اين جنگ براي مردم محبوب نباشد؛ در شرايطي كه ما بايد چيزي را ادامه دهيم كه فكر مي كنيم درست است، اين مسئله اهميتي ندارد."

وي تصريح كرد:" اين دقيقا آن چيزي است كه ما در حال انجام آن هستيم. ما كاري را انجام مي دهيم كه فكر مي كنيم درست است."

معاون بوش در مورد نتيجه انتخابات گفت :" به نظر من اين جنگ شايد تاثيري در كنگره داشته باشد، اما رئيس جمهور هدف خود را روشن كرده است. هدف وي پيروزي در عراق است و اين كار را با سرعت تمام و بر اين اساس ادامه خواهد داد و اين چيزي است كه ما مي خواهيم انجام دهيم."

وي همچنين خاطر نشان كرد: تروريستها نه تنها روي شكست آمريكا ازطريق نظامي بلكه بيشترروي مردمي حساب مي كنند

كه كم كم از جنگ خسته مي شوند و از جنگ فاصله مي گيرند.

چني پيروزي دموكراتها در روز سه شنبه ( 7 نوامبر برابر با 16 آبان ماه) را پيروزي تروريستها دانست.

وي تصريح كرد: "جنگ عليه تروريسم جنگ براي آينده تمدن است؛ اين جنگي است كه ارزش مبارزه را دارد؛ اين جنگي است كه ما مي خواهيم در آن پيروز شويم."

وي افزود:" تنها گزينه براي اين دشمنان نظارت آنها، پيدا كردن آنها ، جنگيدن با آنها و تخريب آنهاست."

از سوي ديگر، بوش در ايالت "ميزوري" آمريكا دربين جمعيت 5 هزار نفري مردم گفت :"خلاص شدن از دست صدام حسين تصميم درستي بود و جهان از اين مسئله در شرايط بهتري قرار دارد."

وي افزود:"مهمترين جبهه در جنگ عليه تروريسم عراق است؛ من معتقدم كه براي جنگ عليه تروريسم اين كشور بسيار مهم ضروري است."