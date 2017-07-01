۵ درصد کشفیات قاچاق کشور مربوط به استان کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: در حالی که کردستان یکی از استانهای مرزی در کشور است ولی تنها پنج درصد از کل کشفیات قاچاق کشور مربوط به این استان است.

وی با اشاره به عزم جدی ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا در این استان، بیان کرد: همکاری و تعامل بین بخشی و همچنین برنامه ریزی مستمر و منظم در راستای مقابله با این پدیده شوم یکی از اولویت های اصلی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در کردستان است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده کشوری کردستان سهم حداقلی در میزان ورود قاچاق کالا به کشور را دارد و ما در تلاش هستیم که از این میزان نیز کاسته شود و برای نیل به این هدف بهره برداری از ظرفیت های رسانه ای برای فرهنگ سازی بهتر باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان به صورت مستمر و منظم نشست های خود را برگزار می کند، عنوان کرد: برخورد با باندهای بزرگ قاچاق کالا و همچنین مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور دو اولویت اصلی در استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ استان مرزی کشور با مقوله قاچاق کالا مواجه هستند و در راستای برخورد قاطع و مناسب با این پدیده از سال ۹۲ و با تصویب قانون جامع مقابله با قاچاق کالا در کشور اقدامات و برنامه های خوبی اجرایی و عملیاتی شده است.