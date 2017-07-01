به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص قرارداد ایدرو و رنو گفت: در این قرارداد نیاز به دقت خاصی است ما قبلا با رنو همکاری داشتیم که این شرکت خوب عمل نکرده است بنابراین ما بیشتر حساسیت نشان می دهیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه ما از رنو خواسته ایم قطعه سازان ایرانی را به کل زنجیره تامین قطعات جهانی خود متصل کنند. اینها می توانند قطعاتی که برای کارخانجات مختلف می خواهند از قطعه سازان ایرانی استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: حدود ۳۰ قطعه ساز ما را تایید کرده اند که به زنجیره تامین قطعات رنو در دنیا افزوده شوند البته ما در تلاش هستیم این تعداد را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در هفته جاری هم هیئتی به ایران می آیند که مباحث را دنبال کنند؛ طبق قرارداد قرار بود اواخر سال گذشته نهایی شود ولی من فکر می کنم تعجیل نکنیم بهتر باشد تا به تفاهم کامل با حفظ منافع کشور برسیم.

وی تاکید کرد: رنو از طریق یک شرکت، خودروی کامل را وارد می کند که ما از رنو خواسته ایم این شرکت هم زیر همین تفاهم نامه بیاید و با همین سیاست گذاری با ان برخورد شود. ما با ان شرکت ایرانی که واردکننده رسمی این شرکت است در حال مذاکره هستیم که این شرکت هم به زیر همین قرارداد ۶۰ درصدی بیاید.

وی درباره تولید پراید و ادامه تولید آن تصریح کرد: در شروع دولت بیش از ۷۰ درصد تولید ساپیا پراید بود، اما سال گذشته به ۳۴ درصد کاهش یافت و امسال به ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره زمان پایان تولید پراید گفت : با استانداردهایی که سال اینده اجرایی خواهد شد خود به خود پراید از چرخه خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: این بخاطر خود پراید نیست بخاطر استانداردهای اجباری است که در سال آینده ارتقاء خواهد یافت. بنابراین من فکر می کنم آخر عمر پراید از لحاظ تولید آخر سال ۹۷ خواهد بود.

وی با تاکید بر عدم نقل و انتقال حواله خودرو پژو ۲۰۰۸ گفت: هر کس حواله ۲۰۰۸ خریده سرش کلاه رفته است. برای جلوگیری از تقلب، پژو ۲۰۰۸ تنها به نام کسی که ثبت نام کرده خواهد شد و هر کس حواله خرید سریع برود و پولش را پس بگیرد.