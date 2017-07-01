گشت دریایی آمریکا و فیلیپین در جولانگاه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا و فیلیپین امروز شنبه در آب های جنوب فیلیپین که محل جولان عناصر وابسته به داعش است، گشت دریایی مشترک برگزار کردند.

در این عملیات، رزمناو لیتورال «یو اس اس کورونادو» آمریکا در همراهی با ناوچه «بی آر پی آلکاراز» در آب های دریای سولو که از سال ۲۰۱۵ تا کنون به دفعات شاهد حمله دزدان دریایی به کشتی های تجاری بوده است، به گشت زنی پرداخت.

توجیه آمریکا در برگزاری چنین عملیاتی، تاکید بر حسن همکاری دفاعی واشنگتن-مانیل در برخورد با فعالیت های غیر قانونی عنوان می شود.

در عین حال، ترس جامعه بین الملل از امکان تردد افراط گرایان وابسته به داعش از مرزهای آبی مالزی و اندونزی برای پیوستن به تروریست های مستقر در شهر «ماراوی» رو به فزونی است. این شهر که در جنوب فیلیپین واقع شده ۵ هفته پیش به دست عناصر داعش افتاد و نبرد برای رهایی آن ادامه دارد.

گفتنی است گشت دریایی مشترک در جنوب فیلیپین به درخواست دولت مانیل انجام شد حال آنکه «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین برای ممانعت از تشدید مناقشات ارضی با پکن، از برگزاری رزمایش با آمریکا در دریای چین جنوبی استقبال نمی کند.

۲ هفته پیش نیز، به دنبال تشدید نگرانی از نفوذ افراط گرایان در آب های جنوب فیلیپین، نیروی دریایی مانیل در همکاری با نیروهای دریایی مالزی و اندونزی عملیات گشت دریایی مشترک برگزار کرد.