انصراف پیمان خازنی از موسیقی نمایش «زنمرد»

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان خازنی که عهده دار بخش موسیقی «زنمرد» بود به دلیل عدم تفاهم لازم با کارگردانی این موسیقی نمایش، از همکاری خود با این پروژه انصراف داد. موسیقی نمایش «زنمرد» قرار است تیر ماه جاری با همکاری ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت روی صحنه برود.

پیمان خازنی نوروز ١٣٩٥ به دعوت یونسکو روی صحنه رفت و به اجرای ساخته هایش پرداخت. وی تاکنون مجموعه آلبوم های متعددی را با همکاری هنرمندان معتبر در داخل و خارج از کشور منتشر و کنسرت هایی را نیز روی صحنه برده است.