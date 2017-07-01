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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

انصراف پیمان خازنی از موسیقی نمایش «زنمرد»

انصراف پیمان خازنی از موسیقی نمایش «زنمرد»

پیمان خازنی به دلیل عدم تفاهم لازم با کارگردان موسیقی نمایش «زنمرد» از ادامه همکاری با این اثر انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان خازنی که عهده دار بخش موسیقی «زنمرد» بود به دلیل عدم تفاهم لازم با کارگردانی این موسیقی نمایش، از همکاری خود با این پروژه انصراف داد. موسیقی نمایش «زنمرد» قرار است تیر ماه جاری با همکاری ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت روی صحنه برود.

پیمان خازنی نوروز ١٣٩٥ به دعوت یونسکو روی صحنه رفت و به اجرای ساخته هایش پرداخت. وی تاکنون مجموعه آلبوم های متعددی را با همکاری هنرمندان معتبر در داخل و خارج از کشور منتشر و کنسرت هایی را نیز روی صحنه برده است.

کد مطلب 4018027
فریبرز دارایی

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