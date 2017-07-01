دستگیری باند سارقان احشام و کشف ۷ فقره سرقت در همدان

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در شهر همدان و شهرستان های تابعه پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

جانشین انتظامی استان همدان افزود: طی تحقیقات به عمل آمده، باندی از سارقان احشام که دارای سوابق متعدد سرقت احشام بودند و تعدادی از آنان به تازگی از زندان آزاد شده و با خودرو های سواری تندرو سرقت می کردندشناسایی شدند.

وی گفت: در ادامه با رصد اطلاعاتی مشخص شد این گروه در سطح روستاهای تابعه استان همدان از جمله ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، قهاوند و استان کردستان و کرمانشاه اقدام به سرقت احشام می کنند که با کنترل مستمر سارقان در نهایت محل اختفاء آنان شناسایی شد.

به گذر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته یکی از اعضای این باند در شهرستان قروه دستگیر و به پلیس آگاهی همدان منتقل شد که در بازجویی های به عمل آمده به ۷ فقره سرقت احشام با همکاری ۲ نفر دیگر از همدستان خود معترف شد.

سرهنگ به گذر اظهار داشت: دو متهم دیگر نیز طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و همگی به سرقت احشام در شهرستان های اسدآباد، نهاوند، ملایر، تویسرکان و قهاوند در مجموع به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال با استفاده از خودروهای سواری تیزرو اعتراف کردند.

جانشین انتظامی استان همدان گفت: محل های سرقت و مالباختگان شناسایی و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شدند.