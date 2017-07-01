حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با همکاری اداره کل نوسازی و توسعه مدار استان این مدارس در سطح استان ایجاد می‌شود افزود: با اداره کل نوسازی مدارس استان نیز تفاهم نامه ساخت این تعداد مدارس علوم معارف اسلامی در پنج شهر استان منعقد شده است.

وی ادامه داد: امسال ساخت دو مدرسه علوم معارف اسلامی در ارومیه، ۲ باب در خوی و تعداد یک مدرسه در هر کدام از شهرهای میاندوآب، تکاب و سلماس آغاز می‌شود.

حجت الاسلام داداش زاده برگزاری آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم، برگزاری طرح با قرآن در زلال اعتکاف در ۳۰ مسجد، طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۱ با محدودیت حفظ سورهٔ «ملک» و «واقعه» در محافل انس با قرآن، همچنین جشنوارهٔ کودک و نوجوان را از دیگر برنامه‌های این اداره کل در سالجاری عنوان کرد.

۲۳۷۲ هیئت مذهبی در آذربایجان غربی فعال است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۳۷۲ هیئت مذهبی فعال در سامانه طوبی ثبت شده است اظهارداشت: درحالی که این آمار در گذشته بالای سه هزار هیئت بود، علت این امر نیز پالایش پرونده‌ها و حذف هیئت‌هایی بود که یا منحل شده‌اند و یا به دلایل مختلف دیگر وجود ندارند.

حجت الاسلام دادش زاده با بیان اینکه تعداد روحانیان مستقر در سال گذشته ۴۳ نفر بود گفت: در حال حاضر ۱۰۰ روحانی در روستاها و مناطق حاشیه نشین با هدف تبیین مبانی دین مبین اسلام و ترویج سبک زندگی با رویکرد اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی از برگزاری دو هزار و ۴۰۰ گفتمان دینی از سوی روحانیان مستقر در استان طی سالجاری خبر داد و افزود: آموزش اخلاق و احکام کسب‌وکار ویژ اصناف، آموزش فرهنگی و اجتماعی کارکنان دولت، برگزاری گفتمان دینی و حوزوی و دانشگاهی، اعزام ائمه جماعات به سایر کانون‌های جمعیتی، برگزاری کارگاه سطح سواد رسانه‌ای و طرح‌های تابستانی از جمله برنامه‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان است.

۱۰۰ بوستان معرفت تابستان امسال راه اندازی می شود

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی طرح‌های تابستانی شامل برپایی بوستان‌های معرفت در مناطق حاشیه شهرها به تعداد ۱۰۰ بوستان، حمایت از برگزاری کنگره شعر اهل‌بیت (ع)، فعال سازی مساجد غیرفعال به تعداد ۳۶ مسجد را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد.

وی با اشاره به ویژه برنامه‌های هفته وحدت بیان کرد: کارگاه حمایت از چهره‌های تقریبی، نشست مشترک علمای شیعه و سنی از جمله برنامه‌های این هفته هستند و برگزاری جلسه بانوان فرهیخته از دیگر برنامه‌های مهم است که ۳۲ نفر بانوی دارای مدرک دکتری در استان وجود دارد.

حجت الاسلام داداش زاده زمینه سازی برای سازمان یافتن نیروهای مؤمن و پیدایش تشکل‌های لازم و هماهنگی به منظور هدایت و تقویت نهادهای دینی و مردمی، تلاش برای احیا و اشاعهٔ معارف دینی و تاریخ فرهنگ تشیع، تهیه و تدوین، همچنین انتشار کتب، نشریات و نرم افزارهای مناسب و ضروری به منظور معرفی علوم، تمدن و معارف اسلامی را یکی دیگر از وظایف این سازمان بر شمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به پالایش و ساماندهی تشکل‌های دینی، فرهنگی و قرآنی تصریح کرد: براساس آخرین ارزیابی‌ها، استان آذربایجان غربی در ثبت هیئت‌های مذهبی، کانون مداحان و کانون‌های فرهنگی تبلیغی در کشور رتبهٔ دوم و در ثبت انجمن‌های اسلامی نیز رتبهٔ ۸ را داراست.