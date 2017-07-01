سرهنگ محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک و افزایش آرامش و امنیت عمومی شهروندان طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با رانندگان خودرو و موتورسواران بی قانون در شهرستان کبودراهنگ اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری پلیس راهور، کلانتری، پلیس های تخصصی و یگان امداد در قالب ۶ اکیپ گشتی در خیابان های اصلی و پارک های شهرستان کبودراهنگ به اجرا گذاشته شد، افزود: در این راستا تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف به علت نداشتن گواهینامه و مدارک لازم، پلاک و مزاحمت برای شهروندان راهی پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با توصیه به شهروندان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بر احترام به حقوق همدیگر تاکید کرد گفت: پلیس به صورت جدی و قاطعانه با خاطیان و برهم زنندگان نظم عمومی برخورد می کند.

کشف ۱۹۰میلیون ریال کالای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ همچنین از کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از۱۹۰میلیون ریال دراین شهرستان خبرداد.

وی افزود: ماموران به سه دستگاه خودرو سواری مشکوک به حمل کالای قاچاق مظنون و خودروها را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو هاتعداد ۸دستگاه کولرگازی قاچاق به ارزش بیش از ۱۹۰میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از ارکان اقتصادمقاومتی است وبه صورت مستمر در دستور کار انتظامی شهرستان قراردارد، گفت: دراین خصوص پرونده تشکیل، خودورها توقیف و ۴نفرمتهم تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 300 راس دام قاچاق در کبودراهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ همچنین از کشف 300 راس دام قاچاق در این شهرستان خبر داد.

محمدی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان در حین ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی این شهرستان به 3 دستگاه کامیون که حامل بار احشام بودند مشکوک و خودروها را متوقف می کنند.

وی عنوان کرد: در بازرسی از این خودرو ها تعداد 300 راس دام قاچاق بدون هرگونه مجوز و گواهی حمل از اداره دامپزشکی کشف شد.