  1. استانها
  2. همدان
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبرداد:

کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان

کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان

همدان - رئیس پلیس آگاهی استان همدان از کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان کشف شد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی همدان با تشدید اقدامات کنترلی در ایستگاه بازرسی شهید زارعی و حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستکاه کامیون نفتکش مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

زارعی افزود: طی بازرسی از این خودرو که از شهرستان قروه به مقصد تهران در حال تردد بود، مقدار ۱۵ هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی به صورت خارج از شبکه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 4018046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها