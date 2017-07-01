کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه در همدان کشف شد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی همدان با تشدید اقدامات کنترلی در ایستگاه بازرسی شهید زارعی و حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستکاه کامیون نفتکش مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

زارعی افزود: طی بازرسی از این خودرو که از شهرستان قروه به مقصد تهران در حال تردد بود، مقدار ۱۵ هزار لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی به صورت خارج از شبکه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان اظهار داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی قرار گرفت.