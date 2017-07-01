ترویج فرهنگ نماز نیازمند بسترسازی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی و مدیریت اقامه نماز ظهر شنبه با حضور یکی از اساتید حوزه علمیه قم و مدیران ستادی و اجرایی شرکت توزیع برق همدان برگزار شد.

استاد حوزه علمیه قم در این دوره آموزشی با اشاره به اهمیت نماز به عنوان رکن اساسی دین مبین اسلام اظهار داشت: باید در این زمینه بیشتر به جنبه‌های عملی کار توجه کرد.

حجت الاسلام محمدعلی خزائلی افزود: ترویج فرهنگ نماز نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد شرایط و مقدماتی است که افراد فکر خود را ارئه کنند تابا یک برنامه‌ریزی صحیح نماز را به ویژه در قشر جوان همگانی کنیم.

وی با بیان اینکه فعالیت اداره برق، برق‌رسانی و فنی و تخصصی است، گفت: همه باید دغدغه دین و ارزش‌های دینی داشته باشند چراکه امروز شاهد هجمه‌های بسیاری هستیم و باید اثبات کنیم که دغدغه دین داریم و نمی‌خواهیم اصول و فروع دین سست و تضعیف شود.

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: باید امکانات عملی را فراهم کنیم و مساجد جاذبه داشته باشند تا فرد را جذب کنند و فرد لذت عبادت را در وجود خود احساس کند.

وی با تأکید بر اینکه نماز را سبک نشماریم، گفت: در هیچ شرایطی بزرگان دین ما حاضر نمی شدند که نماز را فدای دنیا کنند و با توجه به این امر می‌توان به اهمیت نماز پی برد.

خزائلی با اشاره به فرموده امام علی(ع) نماز را عمود دین دانست و اظهار داشت: تمام اصول و فروع دین مبتنی بر نماز است و اگر نماز قبول شود مابقی اعمال نیز پذیرفته است.

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر عملی و اجرایی شدن برنامه‌های ترویج فرهنگ اقامه نماز عنوان کرد: ابتدا باید خود در این راه گام برداریم و سپس از دیگران بخواهیم.

وی با اشاره به اهمیت اقامه نماز اول وقت، گفت: نماز، حسنه است و سیئات را از بین می برد و بدی‌های فردی، اجتماعی، روحی، اخلاقی را می‌شوید و این فلسفه نماز است.

خزائلی با بیان اینکه رابطه متقابلی بین منکرات رایج در جامعه و نماز است، افزود: هر اندازه نماز در جامعه کم‌رنگ شود منکرات افزایش می‌یابد چرا که ویژگی نماز حقیقی انسان‌سازی است.

وی با اشاره به اینکه برکت زندگی به نماز است، یادآور شد: یکی از اسبابی که در نظام هستی مؤثر بوده اسباب معنوی از قبیل نماز، صدقه، دعا، قرائت قرآن، انفاق به مردم و... است.

کارشناس نظارت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در ادامه با اشاره به توافقنامه ستاد اقامه نماز و دستگاه‌های اجرایی در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز اظهار داشت: این توافقنامه ملاک ارزیابی دستگاه‌ها در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز است.

حجت‌الاسلام شاکری با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان طی سه سال متوالی حائز رتبه برتر در امر نماز در سطح استان بوده است، گفت: با توجه به اینکه مباحث فرهنگی جزو وظایف ذاتی این دستگاه نیست اما این شرکت در مباحث فرهنگی از قبیل نماز، امر به معروف، صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف سرآمد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان است.