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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

سال گذشته ۵ هزارو ۵۲۰ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شد

سال گذشته ۵ هزارو ۵۲۰ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شد

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی سال گذشته ۵ هزارو ۵۲۰ فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود:در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۹۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است.

لدنی نژاد تصریح کرد: فرهنگ سازی مناسب در زمینه عدم استفاده از انشعابات غیر مجاز از بروز مشکلات مختلف در حوزه آب و فاضلاب جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان  با اشاره به افزایش تعداد مشترکین فاضلاب در استان از افزایش ۶۰ درصدی مشترکین فاضلاب استان نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

وی افزود: ۳۵ هزار فقره انشعاب فاضلاب در استان وجود دارد.

لدنی نژاد با اشاره به کاهش میزان بارندگی و مصرف بالای آب شیرین در کشاورزی بر اصلاح الگوی مصرف در حوزه های مختلف  برای جلوگیری از بروز مشکلات کم آبی و استفاده بهینه از این نعمت با ارزش تاکید کرد.
 

کد مطلب 4018052

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