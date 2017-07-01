سال گذشته ۵ هزارو ۵۲۰ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لدنی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود:در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۹۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است.

لدنی نژاد تصریح کرد: فرهنگ سازی مناسب در زمینه عدم استفاده از انشعابات غیر مجاز از بروز مشکلات مختلف در حوزه آب و فاضلاب جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به افزایش تعداد مشترکین فاضلاب در استان از افزایش ۶۰ درصدی مشترکین فاضلاب استان نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

وی افزود: ۳۵ هزار فقره انشعاب فاضلاب در استان وجود دارد.

لدنی نژاد با اشاره به کاهش میزان بارندگی و مصرف بالای آب شیرین در کشاورزی بر اصلاح الگوی مصرف در حوزه های مختلف برای جلوگیری از بروز مشکلات کم آبی و استفاده بهینه از این نعمت با ارزش تاکید کرد.

