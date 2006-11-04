استراليا و عربستان به جمع تيم هاي برتر آسيا راه يافتند/ بازي هاي مرحله يك چهارم نهايي روز دوشنبه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات فوتبال قهرماني جوانان آسيا در حالي با برگزاري چهار بازي در گروه هاي B وD مرحله مقدماتي خود را پشت سر گذاشت كه تيم هاي عربستان و استراليا نيز همچون عراق ، چين، كره جنوبي، اردن، ژاپن و كره شمالي راهي مرحله يك چهارم نهايي اين رقابت ها شدند.

دربازي هاي برگزار شده روز جمعه تيم چين به سومين پيروزي پي در پي خود دست يافت و با يك گل بر تايلند چيره شد. با اين نتيجه جوانان چيني جمع امتيازات خود را به عدد 9 رسانده و به عنوان تيم نخست گروه B راهي مرحله دوم شدند. در ديگر بازي اين گروه استراليا با حساب دو بر صفر مقابل امارات به برتري رسيد و جواز صعود به مرحله يك چهارم نهايي رقابت ها را به دست آورد.

در گروه D همان طور كه انتظار مي رفت تيم هاي عراق و عربستان به آساني از سد رقباي نه چندان مطرح خود گذشتند و راهي دور دوم مسابقات شدند. در آخرين روز بازي هاي اين گروه عراق با سه گل بر مالزي غلبه كرد و عربستان نيز با حساب دو بر صفر ويتنام را شكست داد. در نهايت و به حكم تفاضل گل تيم عراق به عنوان تيم نخست گروه D راهي مرحله دوم شد و تيم عربستان مقام دوم اين گروه را از آن خود كرد.

نتايج روز ششم مسابقات قهرماني جوانان آسيا :

گروه B :

امارات صفر - استراليا 2

چين يك - تايلند صفر

جدول رده بندي : 1- چين 9 امتياز،2- استراليا 6 امتياز،3- تايلند 3 امتياز و4-امارات بدون امتياز

گروه D:

عراق 3 - مالزي صفر

عربستان 2 - ويتنام صفر

جدول رده بندي : 1- عراق 7 امتياز، 2- عربستان 7 امتياز ، 3- ويتنام 3 امتياز و4- مالزي بدون امتياز

برنامه ديدارهاي مرحله يك چهارم نهايي مسابقات فوتبال قهرماني جوانان آسيا :

دوشنبه - 15/8/85

ژاپن - عربستان ساعت 14

كره جنوبي - استراليا ساعت 14

چين - اردن ساعت 17

عراق - كره شمالي ساعت 17