۸۶ هزار تهرانی در بهار خون اهدا کردند/سهم ۴ درصدی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضی طباطبایی از مراجعه ۱۰۹ هزار و ۳۹ شهروند تهرانی در سه ماهه ابتدای سال جاری به مراکز انتقال خون استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۸۶ هزار و ۳۱۸ نفر خون اهدا کرده‌ اند.

وی ۵۰ درصد از خون های اهدایی را سهم مشارکت اهداکنندگان مستمر دانست و گفت: بانوان در بهار امسال تنها ۴ و ۲۷ صدم درصد اهدای خون داشته اند.

طباطبایی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار مراجعه بهار امسال، مصادف با ایام ماه مباک رمضان بوده، اضافه کرد: در سی روز ماه رمضان، ۲۳ هزار و ۷۵۰ نفر موفق به اهدای خون شدند که ۵۷ درصد از این میزان اهدای خون توسط اهداکنندگان مستمر انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: ساعت فعالیت برخی مراکز که از اول ماه رمضان تغییر کرده بود از روز شنبه دهم تیر ماه طبق روال گذشته شده و ۱۶ مرکز اهدای خون وصال، چیذر، تجریش، صادقیه، میلاد، آزادی، امام خمینی (ره)، بیمارستان‌های قلب شهید رجایی و میلاد، پیروزی، افسریه، خراسان، شهرری، ورامین، شهریار، شهرقدس و رباط کریم آماده خدمت رسانی به اهداکنندگان خون هستند.