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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین:

مسابقه آشپزی «خانه ایرانی» در قزوین برگزار می شود

مسابقه آشپزی «خانه ایرانی» در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری استان قزوین گفت: به مناسبت میلاد بانو حضرت فاطمه معصومه (س) مسابقه آشپزی «خانه ایرانی» در فرهنگسرا شهید رجایی قزوین برگزار می شود.

ابوالفضل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه آشپزی  «خانه ایرانی» ویژه  بانوان ۱۸ الی ۲۸ سال در سوم مرداد ماه سالجاری ساعت ۱۷  برگزار خواهد شد.

وی افزود: ایجاد رقابت سالم، ارتقای روحیه  قناعت  و ساده زیستی  و ایجاد فضای مفرح و شاد  را از جمله اهداف برگزاری این مسابقه آشپزی عنوان کرد و گفت: «طبخ غذای سالم، طعم خوب غذا و تزئین غذا» معیارهای مسابقه آشپزی است.

اکبری بیان کرد: آخرین مهلت ثبت نام در  مسابقه آشپزی  «خانه ایرانی» ۲۵ تیرماه سالجاری است و علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند به فرهنگسرا شهید رجایی  واقع در خیابان شهدا «چهار راه سپه» نرسیده به پل راه آهن  مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۵۶۷۸۵۳ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4018095

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