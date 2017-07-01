سامانه اینترنتی برای صادرات کالاهای ایرانی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه دانشمند، رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این سامانه یک مکان - بازار الکترونیک ایرانی بینالمللی است که با هدف توسعه صادرات کالاها و حتی خدمات ایرانی طراحی شده است، گفت: برخی از اهداف سامانه مکان -بازار الکترونیک بینالمللی ایران در ذیل استراتژیهای سازمان توسعه تجارت ایران تعریف میشود.
مدیر برنامههای راهبردی این سامانه افزود: این اهداف عبارتند از ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی، ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی، تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری در سطح کشور، تقویت تراز تجاری، برنامهریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی و ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی است.
دانشمند افزود: تأمینکنندگان کالای ایرانی پس از ثبت نام و تکمیل پروفایل در این سامانه و دریافت تأیید اولیه، کاتالوگ کالاهای خود و نیز اطلاعاتی در خصوص میزان و توان تولید یا تأمین کالا، موجودی کالا، قیمت کالا و کلیه اطلاعات مربوط به کالا را در این سامانه ثبت میکنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر تأمینکنندگان سرویسهای حمل داخلی و بینالمللی و نیز تأمینکنندگان سرویسهای مربوط به تشریفات قانونی صادرات، تأمینکنندگان سرویسهای بستهبندی و حمل سنگین یا سبک و کلیه سرویسهای مورد نیاز در زنجیره فروش داخلی و بینالمللی کالاهای ایرانی، نیز در این سامانه ثبت نام کرده و کاتالوگ سرویسهای خود را ثبت میکنند.
مدیر برنامههای راهبردی این سامانه تاکید کرد: مدلهای فروش کالا بر بستر مکان- بازار به سه گونه خردهفروشی داخلی، خردهفروشی بینالمللی و عمدهفروشی خارجی خواهد بود. در این مدلها تمامی مراحل ثبت سفارش، پرداخت، رهگیری، ثبت بازخورد و شکایت احتمالی خریدار به صورت آنلاین و بر بستر آن انجام خواهد شد.
به گفته وی اثرات و نتایج حاصل از اجرای طرح را میتوان افزایش میزان صادرات از طریق خردهفروشی و عمدهفروشی کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی، حمایت از کالاهای تولید داخل از طریق توسعه خردهفروشی و عمده فروشی کالاهای ایرانی در بازار داخلی، افزایش میزان فروش صنایع دستی کشور در بازارهای بینالمللی، ایجاد درآمد برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی به صورت مستقیم و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ویژگی متمایزکننده که در همان نسل اول توسعه یافته، در نظر گرفتن موضوع اطلاعاتی کاتالوگ کالا به عنوان یک کیوب اطلاعاتی (چند بعدی و چند وجهی) است، تصریح کرد: پیادهسازی این نوع کاتالوگ اولاً صرفاً به صورت الکترونیکی امکانپذیر است و ثانیاً در هیچ یک از مکان- بازارهای فوق پیادهسازی نشده است.
به گفته وی، ارتباط کالا با جنبههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری، لجستیکی و جغرافیایی و اقلیمی به نحوی که یک کالای ایرانی حتی از زوایه مذهب، فرهنگ، زبان، آب و هوا، جنسیت، سن و کلیه مصادیق جنبههای فوق الذکر، نمایهسازی میشود ـ خلاقانهترین و نوآورانهترین ویژگی متمایزکننده در نسل اول است.
دانشمند ادامه داد: برای مثال، نمایش کالاهای ایرانی برای بازدیدکنندگانی که از کشور هند از سامانه بازدید میکنند، به صورت هوشمندانه و بر اساس معیارهای مذهبی و فرهنگی ایشان و حتی روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورمان با آن کشور، تنظیم میشود. توسعه کاربردهای هوش تجاری و بسیاری از کاربردهای پیشرفته دیگر، از ویژگیهای متمایزکننده این زیرساخت است.
وی با بیان اینکه ذینفعان سامانه ضمن گستردگی از منظر جغرافیایی، قابل دستهبندی در سه دستهاند، گفت: دسته اول ذینفعان چیگِل تأمینکنندگان کالاها و محصولات ایرانی و غیر ایرانی، شامل بنگاههای تولیدی بزرگ و متوسط، بنگاههای تولیدی کوچک و خوداشتغالی و مشاغل فردی حوزه صنایع دستی و صنایع کوچک است که فقط در کشورمان ایران بالغ بر ۱۰۰ هزار عدد هستند.
وی یادآور شد: دسته دوم ذینفعان، مصرفکنندگان داخلی و مصرفکنندگان خارج از ایران کالاهای ایرانی و غیر ایرانی هستند. دسته سوم ذینفعان نیز تأمینکنندگان داخلی و خارجی بخش لجستیک سامانه در بخشهای خدمات تجاری، حمل و نقل، انبارداری، توزیع و پخش و ارزی هستند.
دانشمند تاکید کرد: مطابق با اهداف تجاری ترسیم شده در سند چشمانداز چیگِل، ارزیابی ما آن است که قابلیت تبدیل شدن به یک زیرساخت تجارت الکترونیک برای کلیه کشورهای فارسیزبان و نیز کشورهای همسایه را دارد و گستره بازار مصرف خدمات، خصوصا در حوزه خردهفروشی و عمدهفروشی، میتواند منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه CIS باشد.
این محقق خاطر نشان کرد: اولین گروه از ذینفعان مد نظر تیم راهبری جهت پوشش، تأمینکنندگان کالای ایرانی هستند. این شبکه اقتصادی قابلیت توسعه سریع، البته نه به شکل حبابی بلکه اصولی را دارد و این قابلیت را دارد که ظرف مدت پنج سال بالغ بر ۱۵ میلیون کاربر از نوع خریدار خرد و عمده را جذب کرده و به رقیبی جدی برای همتایانش در منطقه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در بعد فنی، نسل اول سامانه با تمامی زیرسیستمهای اشاره شده، توسعه یافته است و در مرحه بلوغ فنی قرار دارد، گفت: تیم فنی در نظر دارد در نسل دوم این سامانه کاربریهایی را برای اولین بار در جهان بر بستر مکان ـ بازار چیگِل توسعه دهد، به نحوی که بر بستر هیچ یک از شش نمونه موجود در جهان وجود ندارد. در بعد تجاری، صرفاً پس از گذشت کمتر از ۶۵ روز کاری، توانسته در بعد تجاری بسیار موفق عمل کند.
دانشمند ادامه داد: از جمله مواردی که میتوان به عنوان موفقیتهای این سامانه تاکنون به آنها اشاره کرد ایجاد فرصت حضور گسترده مکان ـ بازار در کشور چین و راهاندازی شعبه چین فعالیتهای، صادرات عمده خشکبار ایران به چین بر بستر ، همکاری در تجاریسازی و ورود کالاها با برندهای ایرانی در بازار چین و جهان است.
به گفته وی تاکنون ۱۰۵۵ نفر کاربر در سامانه به عضویت در آمدهاند که از این تعداد ۳۸۹ نفر به عنوان کاربران تأمینکننده ثبت نام کردهاند. از این تعداد هم تا کنون عضویت ۱۱۰ نفر تأیید شده و بقیه در مرحله تکمیل پرونده قرار دارند.
دانشمند تصریح کرد: کالاهای ارائه شده در سامانه نیز بسیار متنوع است. تا این زمان تجهیزات صنعتی و صنایع دستی هر کدام با ۲۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و پس از آن کالاهای مربوط به سلامت و پزشکی، محصولات کشاورزی، محصولات شرکتهای دانشبنیان و همچنین خشکبار هر کدام ۱۰ درصد کالاهای را شامل میشوند. غذا و نوشیدنی ۵ درصد، لوازم خانگی با ۳ درصد و مد و پوشاک با ۲ درصد دیگر دستههای عرضه شده در سامانه است.
وی در خصوص آمار بازدیدکنندگان از این سامانه گفت: در مرحله کنونی که تقریباً دو ماه از فعالیت گذشته است، طبیعی است که بیشترین بازدید تا چند سال اول مربوط به ایران باشد، اما پس از ایران بیشترین بازدید در دو ماه گذشته به ترتیب از آمریکا (۲۷۶) ، روسیه (۲۱۹)، انگلستان، آلمان، هلند، سنگاپور، برزیل و لبنان بوده است و برای حدود ۲۱ بازدید، مکان (Location) قابل ثبت نبوده است.
مدیر این شرکت دانش بنیان در خصوص تسهیلات صحا گفت: این شرکت از اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۵ از تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک استفاده کرده است.
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