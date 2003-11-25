وزارت كشور تا پايان آذر ماه نرم افزار رايانه اي شمارش آراء را ارائه دهد

به گزارش خبرگزار مهر، شوراي نگبهان پيش از اين طي دو نامه به تاريخ هاي 28/7/79 و 2/4/82 موافقت خود را در خصوص برگزاري انتخابات به روش رايانه اي ويا شمارش آراء با ماشين با رعايت تمام شرايط مربوط كه تضمين كننده صحت انتخابات و اطمينان مردم نسبت به پاسداري هرچه بهتر آراء آنان باشد اعلام كرده بود.

در نامه اخير آيت الله جنتي به حجت الاسلام موسوي لاري با اشاره به اين كه بنا بوده است كليه نسخ نرم افزاري رايانه اي شدن انتخابات به منظور بازخواني متن كامل برنامه ها و بررسي آنها حداقل 3 ماه قبل از روز اخذ راي (1/9/82 به شوراي نگهبان ارسال شود، تصريح شده است كه وزارت كشور به دليل عدم امكان برگزاري انتخابات به روش كاملا رايانه اي طرح داده آمايي را براي شمارش ماشيني آراء پيشنهاد داده است كه تاكنون طرح آن به شوراي نگبهان ارسال نگرديده است.

دبير شوراي نگهبان با اشاره به سپري شدن زمان مقرر جهت ارائه متن نرم افزار مزبور، جهت اجرايي شدن پيشنهاد وزارت كشور به اين وزارتخانه مجددا فرصت داد تاپايان آذر ماه نسبت به ارائه نرم افزار مورد نظر به اين شورا اقدام كند.

در نامه شوراي نگهبان تاكيد شده است در صورت عدم رعايت موارد ذكر شده هيات مركزي نظارت به عنوان ناظر بر حسن جريان انتخابات نمي تواند مسووليت دقت و سلامت انتخابات با نرم افزار و سخت افزاري را كه بررسي نكرده است ،تضمين كند.

ايت الله جنتي با بايان اينكه شمارش انتخابات تهران با روش دستي همانند دوره ششم قابل اطمينان نسيت تاكيد كرده است كه هيئت مركزي نظارت مجبور خواهد بود كه خود راسا نسبت به شمارش جداگانه به روشماشيني كه از قبل پيش بيني نموده اقدام كند .

در اين نامه همچنين با اشاره به اين كه در طرح اوليه داده آمايي ارسالي وزارت كشور صرفا به كليات عناوين يك نرم افزار پرداخته شده است و هيچ گونه نمونه اي از آن ارائه نشده تصريح شده است كه ضمن انضمام گزارش ارزيابي كارشناسان فني به اين طرح، موارد نحوه نظارت شوراي نگهبان، هيات مركزي نظارت، هياتهاي نظارت، ناظرين، بازرسين و كارشناسان مربوط به مراكز تجميع و كنترل اطلاعات و روند جمع بندي آراء ساختارشبكه ياتعداد دستگاهها در صندوق هاي داراي راي زياد، نحوه كنترل عوامل نظارتي در هنگام ورود به اطلاعات آراء و نحوه رفتار نرم افزار، نوع بانك اطلاعات و كنترل ويژه و امنيتي و ... به طور صريح و دقيق روشن گردد.

آيت الله جنتي در خاتمه نامه خود ضمن تاكيد مجدد بر امكان همكاري هيات مركزي نظارت بر انتخابات با وزارت كشور اظهار اميدواري كرد كه اين وزارتخانه هرچه سريعتر نسبت به تشكيل جلسات و تهيه نرم افزار اقدامات لازم را صورت دهد.