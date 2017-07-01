صدها جوان در حلب به ارتش سوریه پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، صدها جوان پس از عملیات آزادسازی شهر حلب از اشغال تروریست ها، به یگان های ارتش پیوستند.

براساس این گزارش، این جوانان به منظور آزادسازی کشورشان از کنترل تروریست ها و تسریع در روند بازگشت به زندگی طبیعی و مسالمت آمیز، داوطلبانه و به خواست خود به خدمت نیروهای مسلح درآمدند.

گفتنی است که جوانان در ارتش سوریه در طول سال به خدمت گرفته می شوند و براساس قانون این کشور، آنها برای گذراندن خدمت اجباری با رسیدن به سن ۱۸ سالگی باید خود را به مراکز استخدام نیرو معرفی کنند و دانشجویان نیز تا پایان دوران تحصیل در موسسات آموزش عالی می توانند سربازی خود را به تعویق بیندازند.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در ۲۳ دسامبر گذشته پایان عملیات آزادسازی شهر حلب را از کنترل گروههای مسلح اعلام کرد.