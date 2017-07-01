به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی در مطلبی در پایگاه اینترنتی رسمی خود با تقدیر از عملکرد ایران در زمینه مبارزه با بیماری های غیر واگیر، نوشت: جمهوری اسلامی ایران به سرعت در مسیر شکست دادن بیماری های غیر واگیر حرکت می‌ کند.

در این مطلب آمده است: جمعیت روستایی جمهوری اسلامی ایران از دهه شصت (میلادی) تاکنون سه برابر شده و امید به زندگی نیز در میان آنها افزایش یافته است. با این حال این رشد جمعیت، مواجهه مردم با استعمال دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و بی تحرکی فیزیکی را که مهمترین عوامل بیماریهای غیر واگیر به ویژه بیماریهای قلبی و ریوی، سرطان و دیابت است، افزایش داده است.

خوشبختانه پیشرفت های صورت گرفته در عالی ترین سطح دولتی و با حمایت سازمان جهانی بهداشت برای کاهش تاثیرات ویرانگر بیماری ‌های غیر واگیر با حمایت دولت و همکاری همه بخش های جامعه ایران به سرعت در حال پیشرفت است.

ایراپن (بسته مراقبت های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت در رابطه با بیماری های غیر واگیر) بخشی از طرح تحول نظام سلامت است که در وزارت بهداشت ایران در سال ۲۰۱۴ برای ارائه پوشش جهانی سلامت از جمله دسترسی به خدمات بهداشت روانی و مراقبت و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای غیر واگیر آغاز شد. کارمندان بخش سلامت به ایرانی ها نشان می دهند چطور شرایطشان را مدیریت کنند، به داروهای مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند و راهنمایی هایی را درباره سبک زندگی سالم نظیر ورزش منظم و رژیم غذایی سالم به منظور کنترل قند خون به وی ارائه می کنند. ایراپن با موفقیت در چهار بخش اصلی ایران اجرا شد.

ایران به تازگی در راستای ششمین طرح توسعه ملی خود افزایش ۴۸۰ میلیون دلاری بودجه سالانه مقابله با بیماریهای غیر واگیر را در پنج سال آینده اعلام کرده و نشان داده است که اقدام در راستای مبارزه با بیماری های غیر واگیر برای آینده اش حیاتی است. هدف ایران ایجاد جامعه ای سالم تر است که در آن بیماری های غیر واگیر رفاه مردم را تهدید نکند.

دکتر «اولگ چستنوف» دستیار دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص بهداشت روان و بیماری های غیر واگیردار، گفت: جمهوری اسلامی ایران به کشورهای جهان نشان داده مقابله با همه گیری بیماری های غیر واگیر ممکن و شدنی است. با تعهد سیاسی و اقدام فراگیر دولتی، پیشرفت هایی در زمینه بهبود سلامت ایرانی ها از طریق حفاظت از آنها در برابر بیماری های غیر واگیر و ارائه درمان های لازم در حال انجام است.