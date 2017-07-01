حسین کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پرداخت حدود ۳۲ درصد مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: با توجه پیگیری های که انجام گرفته و مکاتباتی که توسط استاندار گلستان با معاون اول محترم رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، تلاش می کنیم هرچه زود باقی مطالبات پرداخت شود. بر اساس قول های که داده شد قرار کلی بر آن است که طی دو الی سه هفته آینده وجه کشاورزان گندم کار به حسابشان واریز شود

حسین کاویانی افزود: برداشت گندم از اوایل خرداد ماه شروع شد و تا هشتم تیرماه بیش از یک میلیون و ۴۰هزارتن توسط گندمکاران تحویل مراکز خرید گندم در سراسر استان شد. ارزش این مقدار گندم حدودا هزار و ۴۰۰ میلیون تومان است. تا کنون توسط اداره کل غله و بانک کشاورزی حدود ۴۵۳ میلیارد تومان به حساب کشاورزان عزیز و گرامی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: هنوز حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی بالادست استان و مناطق کوهستانی برداشت نشده است که پیش بینی می شود حدود ۶۰هزار تن گندم از این مناطق برداشت شود.

کاویانی گفت: کشاورزان بخشی از گندم را که به طورسالیانه حدودا ۵۰ هزار تن است، برای مصرف خود نگه می دارند و حدود ۵۶ الی ۵۷ هزار تن نیز به صورت بذری توسط کشاورز نگه داری می شود که در این محاسبات لحاظ نمی شود.