به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی گفت: وقتی ترازنامه بانکها را نگاه می کنیم، مشاهده می شود که این ترازنامه ها توام با سلامت نیست، به این معنا که تمام دارایی های ثبت شده در ترازنامه بانکها، به لحاظ اقتصادی دارایی های از نوع فعال و مولد و درآمدزا نیستند؛ بنابراین بخش عمده ای از این دارایی ها، به شکل مطالبات غیرجاری بروز می کند و در رقم کلان آن، ۶۰ درصد مطالبات غیرجاری بانکها مشکوک الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: باید دارایی های بد را از ترازنامه ها پاکسازی کرد و منابع جدید در اختیار نظام بانکی قرار داد، علاوه بر آن بخش دیگری از دارایی ها نیز وجود دارد که به شدت و میزان غیرجاری نیست، بلکه از نوع دارایی هایی است که مطالبات بانکها از دولت به شمار می رود و عنوان می شود که مطالبات دولت، کم ریسک ترین نوع مطالباتی است که در ترازنامه بانکها به ثبت می رسد، ولی به علت محدوده های مالی دولت طی سالهای گذشته که در کنار تکالیف خودنمایی می کند، از دو دهه گذشته این مطالبات دولت به نظام بانکی شکل گرفته و کمتر فرصت پیش آمده که دولت بدهی خود را بپردازد.

وی تصریح کرد: اگرچه این مطالبات سودی را برای بانکها ایجاد می کند، ولی اصل مطالبات و سود بازپرداخت نمی شود، پس دارایی با ریسک محاسبه می شود. طرح اصلاح نظام بانکی نیز یکی از اهداف اصلی است که در جهت اصلاح نظام کفایت سرمایه و ساماندهی بدهی های دولت طراحی شده تا تصویر طرف دارایی های ترازنامه را بهبود بخشد.

کمیجانی گفت: در طرف بدهی ها، نمی توان سپرده گذار و سپرده های آنها را به سپردههای خوب و بد تقسیم کرد، یعنی همه سپرده گذاران می توانند به بانک مراجعه کرده و تکلیف قطعی بانکها است که به آنها پاسخ دهد، اما اینکه بیاییم سپرده های خوب و بد را طبقه بندی کرده درست نیست.

وی اظهار داشت: موضوع سپرده های خوب و بد را با جدیت در بانک مرکزی بررسی کرده ایم، اما به نتایج قانع کننده ای نرسیده ایم که بخشی از سپرده های بانکی را خوب و بخشی دیگر را بد بدانیم، بلکه سپرده گذار بخشی از سود را مجدد سپرده گذاری می کند، پس حقش است که هر زمان که اراده کند، نظام بانکی به او پاسخگو باشد، پس عدم توانایی بانک در پاسخگویی ناشی از مشکل مدیریت منابع و مصارف است.

مسابقه سود بین بانکها، کشتی نظام بانکی را غرق خواهد کرد

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: در همه جای دنیا بانک های مرکزی مقررات سخت گیرانه ای را برای ترازنامه های بانک ها وضع می کنند.

وی گفت: البته این مشکل منحصر به ایران نیست و در کشورهای مختلف با شدت و ضعفی وجود دارد و به همین دلیل است مقررات بال ۳ در کشورها در دست اجراست.

افخمی درباره چرایی ایجاد دارایی های منجمد نظام بانکی اظهار داشت: بخشی از این مشکل از وضعیت اقتصاد کشور در سال های گذشته باز می گردد و اینگونه نیست که همه مشکلات ناشی از نظام بانکی باشد.

وی تاکید کرد: اکنون که بانک ها تامین کننده اصلی اقتصاد هستند، سوال این است که آیا اعتبارسنجی کافی برای مشتریان انجام می شود یا خیر.

افخمی گفت: باید انضباط مالی را در بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همین عدم رعات نرخ سود و مسابقه ای که بین بانک ها و بنگاه ها ایجاد شده، وضعیت را به کشتی سوراخ نزدیک می کند که همه را غرق خواهد کرد.

وی راهکار اصلی را اعمال شفافیت در فعالیت های اقتصادی، مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات بین المللی دانست که باید در نظام بانکی و بنگاه های اقتصادی مستر شود.