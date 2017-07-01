کوروش بهادری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دو موج گرد و خاک داریم که اولی صبح بود و دید را به سه کیلومتر رساند. دومین موج نیز عصر امروز خواهد بود که پیش بینی می شود سطح دید را در شهرستان اهواز به یک هزار و ۵۰۰ برساند.

وی در ارتباط با منشا این گرد و غبار بیان کرد: منشأ این گرد و غبارهای امروز کشور عراق است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرهای اهواز و دزفول با ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۳ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان بودند.

بهادری در پایان گفت: پیش بینی می شود فردا حداقل دمای شهر اهواز ۳۱ درجه و حداکثر به ۴۹ درجه سانتیگراد برسد.