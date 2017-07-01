۲ تن انواع فرآورده های خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان بیان کرد: طی اجرای این طرح، سه هزار و ۸۶ بازدید از رستوران ها، هتل ها، آشپزخانه ها، قصابی ها و مراکز توزیع و نگهداری و عرضه فرآورده های دامی انجام شد.

وی ادامه داد: طی این بازدیدها هشت هزار و ۸۵۰ کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی در سطح خراسان جنوبی توقیف شد.

اصغرزاده بیان کرد: بعد از انجام آزمایشات لازم و بررسی های به عمل آمده، دو هزار و ۷۹۷ کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی معدوم و از چرخه مصرف مردم خارج شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین میزان توقیفی فرآورده های دامی مربوط به شهرستان بیرجند به میزان هفت هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بوده است.

بنا به گفته وی، بیشترین میزان فرآورده های خام دامی معدوم شده هم مربوط به شهرستان بیرجند و به میزان دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم بوده است.