  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

معاون دامپزشکی خراسان جنوبی:

۲ تن انواع فرآورده های خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

۲ تن انواع فرآورده های خام دامی در خراسان جنوبی معدوم شد

بیرجند- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشتی در ماه مبارک رمضان، دو هزار و ۷۹۷ کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی در استان معدوم شد.

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان بیان کرد: طی اجرای این طرح، سه هزار و ۸۶ بازدید از رستوران ها، هتل ها، آشپزخانه ها، قصابی ها و مراکز توزیع و نگهداری و عرضه فرآورده های دامی انجام شد.

وی ادامه داد: طی این بازدیدها هشت هزار و ۸۵۰ کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی در سطح خراسان جنوبی توقیف شد.

اصغرزاده بیان کرد: بعد از انجام آزمایشات لازم و بررسی های به عمل آمده، دو هزار و ۷۹۷ کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی معدوم و از چرخه مصرف مردم خارج شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین میزان توقیفی فرآورده های دامی مربوط به شهرستان بیرجند به میزان هفت هزار و ۸۰۰ کیلوگرم بوده است.

بنا به گفته وی، بیشترین میزان فرآورده های خام دامی معدوم شده هم مربوط به شهرستان بیرجند  و به میزان دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم بوده است.

کد مطلب 4018123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها