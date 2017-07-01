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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

مدیرکل فرودگاه های هرمزگان:

اجرای فازاول بهسازی ترمینال یک فرودگاه بندرعباس بعد ازبازگشت حجاج

اجرای فازاول بهسازی ترمینال یک فرودگاه بندرعباس بعد ازبازگشت حجاج

بندرعباس - مدیرکل فرودگاه های هرمزگان گفت: فاز اول بهسازی ترمینال یک فرودگاه بین المللی بندرعباس بعد از بازگشت حجاج از سرزمین وحی اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرودگاههای هرمزگان، محمود امانی بنی از آمادگی همه جانبه این فرودگاه برای پذیرش و اعزام مسافران به سرزمین وحی خبر داده و افزود فاز یک بهسازی ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس بعد از ورود حجاج از زیارت بیت الله الحرام آغاز خواهد شد .

امانی بنی با اشاره به آمادگی همه جانبه این فرودگاه برای پذیرش و اعزام مسافران  به سرزمین وحی گفت : تعداد مسافران امسال نسبت به سال ۹۴  با رشدی چشمگیر از ۵۶۱  نفر به هزار و ۶۱۰نفر افزایش یافته است.

امانی افزود تجهیزات و تمهیدات لازم برای این مهم اندیشیده شده و یکسری تسهیلات ویژه پرواز حجاج نیز در مدت زمان باقی مانده برای خدمات رسانی بهتر به مسافرین و مستقبلین این پروازها ارائه خواهد شد . وی افزود حاجیان هرمزگانی با پرواز به مقصد مدینه و پس از آن در برگشت از مبدا جده سفر معنوی خود را انجام خواهند داد. 

وی در خصوص بهسازی ترمینال یک فرودگاه بندرعباس گفت: فاز یک بهسازی کلی و همه جانبه  که مقرر بود از مرداد ماه سالجاری آغاز گردد به تاریخ اواسط شهریور ماه و پس از بازگشت مسافران از سرزمین وحی موکول شده و ادامه بهسازی این ترمینال تا ۳ فاز با ایجاد تغییرات زیربنایی در چیدمان و افزایش چند برابری ظرفیت کنونی ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4018128

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