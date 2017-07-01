اجرای فازاول بهسازی ترمینال یک فرودگاه بندرعباس بعد ازبازگشت حجاج

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرودگاههای هرمزگان، محمود امانی بنی از آمادگی همه جانبه این فرودگاه برای پذیرش و اعزام مسافران به سرزمین وحی خبر داده و افزود فاز یک بهسازی ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس بعد از ورود حجاج از زیارت بیت الله الحرام آغاز خواهد شد .

امانی بنی با اشاره به آمادگی همه جانبه این فرودگاه برای پذیرش و اعزام مسافران به سرزمین وحی گفت : تعداد مسافران امسال نسبت به سال ۹۴ با رشدی چشمگیر از ۵۶۱ نفر به هزار و ۶۱۰نفر افزایش یافته است.

امانی افزود تجهیزات و تمهیدات لازم برای این مهم اندیشیده شده و یکسری تسهیلات ویژه پرواز حجاج نیز در مدت زمان باقی مانده برای خدمات رسانی بهتر به مسافرین و مستقبلین این پروازها ارائه خواهد شد . وی افزود حاجیان هرمزگانی با پرواز به مقصد مدینه و پس از آن در برگشت از مبدا جده سفر معنوی خود را انجام خواهند داد.

وی در خصوص بهسازی ترمینال یک فرودگاه بندرعباس گفت: فاز یک بهسازی کلی و همه جانبه که مقرر بود از مرداد ماه سالجاری آغاز گردد به تاریخ اواسط شهریور ماه و پس از بازگشت مسافران از سرزمین وحی موکول شده و ادامه بهسازی این ترمینال تا ۳ فاز با ایجاد تغییرات زیربنایی در چیدمان و افزایش چند برابری ظرفیت کنونی ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بندرعباس در دستور کار قرار دارد.