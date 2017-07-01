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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

با کسب عنوان سوم آسیا؛

تیم ملی والیبال نشسته بانوان صاحب سهمیه جهانی شد

تیم ملی والیبال نشسته بانوان صاحب سهمیه جهانی شد

تیم ملی والیبال نشسته بانوان با پیروزی در دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، سومین و آخرین سهمیه این رقابت ها برای مسابقات جهانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز شنبه در چین برگزار شد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان که از صعود به فینال این مسابقات بازمانده بود، در این دیار به مصاف قزاقستان رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. ملی پوشان والیبال نشسته بانوان ایران که در مرحله گروهی مسابقات نیز مقابل قزاقستان پیروز شده بودند، با کسب دومین پیروزی مقابل این تیم در رده سوم مسابقات قهرمانی آسیا  و اقیانوسیه ایستادند. 

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با کسب این عنوان، سومین و آخرین سهمیه این رقابت ها برای مسابقات جهانی هلند را از آن خود کرد ضمن اینکه مجوز حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی را هم به دست آورد. 

کد مطلب 4018138
زینب حاجی حسینی

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