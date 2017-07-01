به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به دو سوال در مورد مبنای خلافت و امامت و همچنین شعارهای تفرقه افکن پاسخ هایی را منتشر کرد که در ادامه متن سوالات و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی را می خوانید؛

حضور محترم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

با سلام و تحیت؛

لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

۱ـ مطالبی که حضرتعالی دربارۀ خلافت و امامت مولا امیرمؤمنان علی(علیه السلام) ابراز داشتید و بعد نسبت به دموکراسی در عصر ما توضیح دادید به وسیلۀ بعضی از ناآگاهان داخلی و مخالفان خارج نشین تحریف شد، حتی دروغ هایی بر آن افزودند، توضیح شفاف تر در این زمینه موجب نهایت امتنان است.

۲ـ بعضی از ناآگاهان گاه و بی گاه شعارهای نامناسب و تفرقه افکن در اجتماعات دینی می دهند نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟

جمعی از بازدیدکنندگان سایت حضرتعالی

بسمه تعالی

جواب:

در مورد سؤال نخست باید توجه داشت ما دو بحث جداگانه داریم، اول در مورد امام معصوم(علیه السلام) مانند حضرت امیرمؤمنان علی(علیه السلام) که امامت و حاکمیت او از سوی خداوند به وسیلۀ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تعیین شد و حدیث متواتر غدیر یکی از شواهد زندۀ آن است، ولی بدیهی است که برای اجرای حاکمیتش نیاز به کمک مردم دارد و در اینجاست که بیعت مردم نقش مهمی در اجرای آن حاکمیت خواهد داشت. تکرار می کنم حاکمیت از طرف خداست ولی اجرای آن بدون کمک مردم ممکن نیست.

دوم در مورد حاکمان فعلی است، شک نیست که در دنیای امروز دیکتاتوری محکوم به شکست است، هرچند دولت های معروفی بعضی دیکتاتورها را بخاطر دلارهای فراوان نفتی آنها نه تنها به رسمیت می شناسند بلکه پرستش می کنند.

به هر حال تنها راه برای حاکمیت در دنیای کنونی همان دموکراسی و رجوع به آرای مردم است منتها گاهی نتیجۀ آن ایده آل خواهد بود مثل این که اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت کنند و اکثریت قاطع به شخص خاصی رأی دهند، این نوع دموکراسی که حاکمیت اکثریت مطلق است ایده آل است.

ولی بسیار شده که این چنین نیست، مثلا نصف مردم در انتخابات شرکت می کنند و نصف شرکت کنندگان به شخصی رأی می دهند و در نتیجه آرای یک چهارم مردم بر کل جامعه حاکم است و این دموکراسی ایده آل نیست هر چند در شرایط فعلی راهی برای حاکمیت جز این وجود ندارد.

در مورد سؤال دوم: مسلم است مطالب توهین آمیز و تفرقه افکن از سوی هر کس باشد کار زشت و ناپسندی است و خداوند به آن راضی نیست. به یقین اقلیت کوچکی هستند که به سراغ این کارها می روند، نیروهای انقلاب در اینجا دو وظیفه دارند: اولاً این کار را نکوهش کنند تا به حساب آنها گذارده نشود و ثانیاً این گونه افراد را نصیحت کنند و به آنها بگویند که این کار نه خدمت به انقلاب است و نه خدمت به اتحاد و وحدت جامعۀ اسلامی که در این زمان بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم.

امیدواریم خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید.