اولین آلبوم راک تمام انگلیسی ایران مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «جایی که پیاده رو تمام می‌شود» نخستین آلبوم راک انگلیسی مجوزدار همه این سال ها است که اعضای گروه «پیکلاویه» خالق این اثر هستند. این آلبوم هفته گذشته موفق به اخذ همه مجوزهای لازم جهت انتشار در بازار موسیقی کشور شد و به زودی تحت امتیاز موسسه «آوای سوته دلان» روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد.

این آلبوم شامل ۱۱ قطعه است که همه آنها ساخته اعضای گروه «پیکلاویه» و اشعار آن نیز سروده خواننده و گیتاریست گروه است.

مهران مختارپور (خواننده)، مصطفی بهرمان (نوازنده درامز)، مهیار صالحی نیا (نوازنده گیتار الکتریک) و شایان کریمی (سرپرست گروه و نوازنده کیبورد) اعضای گروه پیکلاویه را تشکیل می‌دهند و این گروه پیش از این کنسرت های زیادی را در تهران روی صحنه برده‌اند.

«پیکلاویه» در سال ۱۳۹۳ به طور رسمی فعالیت اش را در ایران آغاز کرد و تمام آثار پیکلاویه به زبان انگلیسی و فرانسه هستند و تاکنون سه تک آهنگ به نام Embellish ،Rose و The Fairest را به صورت رسمی منتشر کرده‌اند.

از سایر آهنگ‌های گروه می‌توان به angels will rise اشاره کرد که در مخالفت با جنگ و ابراز همدردی با مردم جنگ زده ساخته شده است که موجب شد شبکه Press TV ایران، یک گزارش تصویری از این کنسرت راک و این آهنگ پخش کند.

اطلاعات و جزئیات نخستین آلبوم رسمی گروه «پیکلاویه» به زودی منتشر خواهد شد.