نیاز رامیان به ساخت هتل/ زیر سازی ۱۰ کیلومتر اول جاده اُلنگ

جواد صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره جاذبه های متعدد گردشگری شهرستان رامیان از جمله قلعه میران، النگ و آبندان های زیبا و چشمه های متعدد آن، رامیان را از این لحاظ شاخص دانست و گفت: دو جاذبه مهم گردشگری این شهرستان شامل آبشارهای شیرآباد و چشمه گل رامیان ثبت ملی شده اند. تلاش کرده ایم که در میان مدت و بلندمدت سرمایه گذاری و زیر ساخت ها را در مناطق دارای جاذبه گردشگری مهیا کنیم.

صادقلو ضمن اشاره به اینکه بخش عمده ای از جاذبه های گردشگری رامیان در جاده النگ به شاهرود قرار دارد گفت: این محور بار ترافیکی شدیدی دارد که مانع از انجام عملیات کارگاهی در این مسیر می شود. با تهمیدی که دربخش راه و شهرسازی انجام گرفته است قرار است ۱۰ کیلومتر اول را بهسازی کنند و تا یک الی دو ماه آینده زیر سازی آن انجام بشود.

فرماندار رامیان در راستای پروژه های مطالعاتی افزود: پروژه های مطالعاتی قلعه میران و مسیر النگ را طراحی کردیم و فاز یک و دو آن را آماده کرده ایم و از سال جاری به دنبال تامین زیرساخت های عمرانی آن هستیم.

صادقلو در خصوص مرکزهای اقامتی گردشگران و رستوران ها در این شهرستان گفت: مهمانپذیر میکاییل در روستای شیرآباد در این منطقه آماده پذیرایی از مسافران است همچنین حدود پنج رستوران بین راهی داریم که به مسافران خدمات می دهد.

فرماندار رامیان در ادامه به علت ضعیف بودن بخش هتلینگ از راه اندازی طرح خانه مسافر خبر داد و گفت: جلسات متعددی با سرمایه گذاران مختلف داشتیم که در پی آن یکی از سرمایه گذاران مجاب شد که در حوزه هتل سازی سرمایه گذاری بکند. مجوزهای لازم در زمینه کارگروه زیربنایی، کارگروه گردشگری و تبصره یک ماده یک جهادکشاورزی و همه موارد اخذ شده است و امروز با حضور استاندار آغاز عملیات اجرایی را در این راستا خواهیم داشت.

وی افزود: ۱۸ متقاضی برای بوم گردی داشتیم که پرونده های آن ها به میراث فرهنگی رفته است و یکی از آن ها به اسم "خانه ابریشم" فعال شده است.