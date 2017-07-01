رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اولین کارگاه نمایش و عروسک‌های کاغذی استان در شهر کرمانشاه و با حضور مربیان علاقه مند کانون پرورش فکری استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: از برنامه های جدیدی که در کانون استان کرمانشاه برای مربیان علاقه مند به نمایش عروسکی فراهم شده است، برگزاری کارگاه ویژه ای در همین موضوع است تا مربیان بتوانند با توانایی بیشتری نسبت به آماده سازی و اجرای نمایش های عروسکی در مراکز اقدام کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه تصریح کرد: مربیان کرمانشاهی با حضور در کارگاه یا دوره آموزشی یک روزه - که فردا یکشنبه ۱۱ تیر ماه برگزار می شود- روش ساخت و اجرای نمایش عروسکی با استفاده از عروسک های کاغذی را فرا می گیرند.

حمایت از نمایش های عروسکی با استفاده از تکنیک های هنری و بهره گیری از روش های جذاب برای کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین دغدغه های برگزاری چنین دوره هایی عنوان کرد.

وی همچنین گفت: «علی قسمتی»، کارشناس نمایش عروسکی اداره کل کانون استان کرمانشاه، مدرس این دوره است.

این دوره آموزشی از ساعت هشت و سی دقیقه صبح تا دوازده ظهر روز یکشنبه ۱۱ تیرماه، در مجتمع فرهنگی و هنری شماره ۴ کرمانشاه(فرهنگیان فاز یک-پارک معلم) برگزار می شود.