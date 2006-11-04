به گزارش خبرنگار مهر، انبوه دانش آموزان و دانشجويان و اقشار مختلف مردم صبح امروز با حركت به سوي لانه جاسوسي سابق آمريكا و در سالروز يوم الله 13 آبان روز تسخير لانه جاسوسي - سالروز تبعيد امام خميني (ره ) و روز دانش آموز بر حمايت خود ازانقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن تاكيد مي كنند.

گروه هاي مختلف دانش آموزي و دانشجويي از اولين ساعات صبح در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا در تهران حضور يافته اند و با سردادن شعارهاي مرگ برآمريكا و مرگ بر اسرائيل، ايستادگي خود را در مقابل توطئه ها و تحركات شيطان بزرگ عليه ايران اسلامي و ملل مسلمان بويژه ملت دربند و مظلوم فلسطين اعلام مي كنند .

دانشجويان و دانش آموزان دسته دسته با سر دادن شعارهاي ما حامي مردم فلسطين هستيم به انبوه جمعيت حاضر در اين مكان مي پيوندند.

دانش آموزان تهراني درحالي كه پلاكاردهايي با نوشته هايي همچون "آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند، پيام خون شهدا مرگ برآمريكا، وحدت ، مقاومت رمز پيروزي ماست و اسرائيل غده سرطاني منطقه است "، را در دست دارند، همچنان به صفوف به هم فشرده اجتماع كنندگان در مقابل لانه جاسوسي آمريكا مي پيوندند.

قرار است تا دقايقي ديگر ، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم ويژه يوم الله 13 آبان در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا سخنراني كند.