به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۳۸ نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

در این شماره فصل‏نامه علمی ـ مقاله های زیر منتشر شده است:

• بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های محاسبه نفس بر تعهد اخلاقی و خودکنترلی دانش‌آموزان دختر

• تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن

• ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی

• بررسی خوش‌بینی و تبیین جایگاه آن در استحکام خانواده

• رابطه ساده و چندگانه باورهای مذهبی، سخت‌رویی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس

• بررسی مقایسه‌ای رابطه بین عوامل هوش معنوی با اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه براساس زمینه تحصیلی

• مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم

• بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار

نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی محمدناصر سقای بی ریا و سردبیری محمدرضا احمدی منتشر شد.