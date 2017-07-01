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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

معرفی نشریه؛

شماره جدید فصلنامه «روان‌شناسی و دین» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه «روان‌شناسی و دین» منتشر شد

شماره ۳۸ نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۳۸ نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

در این شماره فصل‏نامه علمی ـ مقاله های زیر منتشر شده است:   

•    بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های محاسبه نفس بر تعهد اخلاقی و خودکنترلی دانش‌آموزان دختر

•    تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن

•    ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی

•    بررسی خوش‌بینی و تبیین جایگاه آن در استحکام خانواده

•    رابطه ساده و چندگانه باورهای مذهبی، سخت‌رویی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس

•    بررسی مقایسه‌ای رابطه بین عوامل هوش معنوی با اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه براساس زمینه تحصیلی

•    مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم

•    بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار

نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی محمدناصر سقای بی ریا و سردبیری محمدرضا احمدی منتشر شد.

کد مطلب 4018170

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