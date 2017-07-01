به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۳۸ نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
در این شماره فصلنامه علمی ـ مقاله های زیر منتشر شده است:
• بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای محاسبه نفس بر تعهد اخلاقی و خودکنترلی دانشآموزان دختر
• تأثیر آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد اسلامی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن
• ساخت آزمون اولیه آرامش روانی در پرتو ازدواج بر اساس منابع اسلامی
• بررسی خوشبینی و تبیین جایگاه آن در استحکام خانواده
• رابطه ساده و چندگانه باورهای مذهبی، سخترویی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس
• بررسی مقایسهای رابطه بین عوامل هوش معنوی با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان مقطع متوسطه براساس زمینه تحصیلی
• مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم
• بررسی رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار
نشریه علمی پژوهشی روان شناسی و دین به صاحب امتیازی محمدناصر سقای بی ریا و سردبیری محمدرضا احمدی منتشر شد.
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