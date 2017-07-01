هتل «لابوس» در رامیان کلنگ زنی شد

رحمان فرمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان رامیان دارای جاذبه­ های گردشگری خوبی است و دو بخش جنگلی و جلگه ه­ای دارد. قلعه میران، قلعه ماران، چشمه گل، باغ تاشته و باغ جنگلی دلند از شاخص­ های گردشگری شهرستان است.

وی ادامه داد: برای توسعه صنعت گردشگری امروز آیین کلنگ­ زنی «هتل «لابوس» در رامیان انجام شد، همچنین چهار متقاضی برای هتل بین ­راهی در این منطقه داریم.

فرمانی بیان کرد: در بحث اقامتگاه­ های بوم­گردی در منطقه این ظرفیت وجود دارد که اگر شخصی تمایل داشت به اداره کل مراجعه کند تا مجوز به او داده شود. در بخش خانه مسافر هم ۱۷ متقاضی داریم.

معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی گفت: ژئو پارک قلعه میران اگر انجام شود دومین ژئو پارک در کشور خواهد بود.

وی بیان کرد: باید حرکت گردشگری رو به جلو باشد. فضاها باید بخش خصوصی واگذار شود. ما ۱۰ پرونده در اداره کل داریم که در دست اقدام هستند و اگر اجرا شوند بخشی از انتظارات برطرف می­ شود.

فرمانی ادامه داد: در شهرستان پنج صندوق تعاون صنایع دستی در حال پیگیری هستند که سه مورد آن انجام شده و دو تای دیگری در حال اقدام است.