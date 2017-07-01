به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، رضا پوروزیری رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد با اشاره به سومین نشست هم اندیشی و هم آوایی برای آینده شهری ایران، گفت: هم اندیشی و هم آوایی برای آینده شهری ایران در حقیقت کمپینی برای ایجاد انسجام میان مدیران و متخصصان شهری به منظور طرح ریزی گفتمانی ویژه در این حوزه است.

وی با بیان اینکه تولید و شکل گیری این گفتمان برای هدایت وضعیت شهری ایران به سمت پایداری ضروری است، ادامه داد: طبیعتا متخصصان مشاهدات و ارزیابی های خود از موضوعات، مسائل و مشکلات مرتبط با وضعیت شهری ایران را به طرق مختلف بیان می کنند و بهتر آنکه این بیان ها در قالب ساختار و گفتمان روشن و مشخصی باشد تا به گوش تصمیم گیریان و تصمیم سازان نیز برسد و به این واسطه ابزاری برای تغییر و رسیدن به نقطه مطلوب فراهم شود.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد، هم اندیشی و هم آوایی برای آینده شهری ایران را محملی برای طرح و تشریح رویکردهای صحیح مدیریت شهری و اظهار نظر در خصوص مدیریت ها و تصمیم های نادرست این حوزه دانست.

وی برخورداری دانشگاه ها از فضای نقد و بحث علمی را بسیار ارزشمند و ضروری برشمرد و گفت: اما اینکه نقدها و مباحث علمی به گفتمان و خواست جامعه تبدیل نشود و صرفا در چارچوب مباحث نظری و دانشگاهی باقی بماند، نمی تواند منجر به تدوین معیارهایی برای ارزیابی نوع مدیریت شهری در ایران شود و از این رو ضروری است تا با برداشتن گام هایی همچون هم اندیشی و هم آوایی برای آینده شهری ایران برای رفع این نقیصه بکوشیم.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد، اظهار کرد: در حقیقت هم اندیشی و هم آوایی برای آینده شهری ایران مجموعه ای از گفتگوها در چارچوب میزگردهای تخصصی است که سومین نشست آن به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست در پردیسان و با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سخنرانی وی پیرامون محیط زیست شهری برگزار شد.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد با اشاره به استقرار سرزمین ایران در در یکی از حوزه های تمدنی کهن جهان، افزود: با این پیشینه شاید به نظر برسد که بسیار طبیعی است که شهرهای ایرانی خاستگاه نظام شهری جهان یا یکی از خاستگاه های نظام شهری جهان باشند ولی در واقع باید گفت که شهرهای ایرانی بر اساس استعداد و ظرفیت های تمدنی گذشته بنا نشده است.

پوروزیری ضمن یادآوری گذشته درخشان تمدن ایرانی در ساخت شهرها و برخورداری این شهرها از تمامی معیارهای توسعه پایدار همچون توجه به بافت فرهنگی و اقلیم سرزمینی، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز دچار نوعی انقطاع شده ایم و حرکت در آن مسیر درخشان را ادامه ندادیم.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد با تاکید بر این موضوع که آینده ایران به عنوان یکی از تمدن های جدی جهان با موضوع توسعه پایدار و گردشگری شهری گره خورده است، تصریح کرد: خوشبختانه گردشگری شهری یکی از ظرفیت های مهم سرزمینی در ایران است و اگر موفق شویم تا ابعاد این تمدن را به جهان معرفی کنیم، می توانیم گامی مهم برای توسعه پایدار در کشور برداریم.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد خاطرنشان کرد: لازمه موفقیت در این مسیر، حفظ تفاوت های شکلی و محتوایی میان شهرهای کشور است زیرا توسعه گردشگری و مقاصد گردشگری بر اساس همین تفاوت و تنوع سرزمین ها شکل می گیرد و در صورتیکه همه جا یکسان و مشابه هم باشد، این موضوع ظرفیت معنایی خود را ازدست می دهد.

وی اشاره ای هم به موضوعات مختلفی همچون توجه به کارآمدی انرژی، رعایت شاخص های زیست محیطی در شهرها و توسعه پایدار داشت و افزود: برای دستیابی به این اهداف باید از الگوهای گذشته درس بگیریم زیرا به طور نمونه الگوهای بسیار خوبی در بوم شناسی سکونت مربوط به هر سرزمین داشتیم که نه تنها به صورت سمبلیک بلکه به صورت واقعی و کارآمد و مثمرثمر این موضوعات را مورد توجه قرار داده بود.

پوروزیری مروری کوتاه نیز بر دو پژوهش معرفی شده در نشست سوم هم آوایی و هم اندیشی توسعه پایدار شهری ایران داشت و گفت: پژوهش نخست مرتبط بود با بازشناسی هرمونتیک باغ شهر صفویه به قلم ویدا نوروز برازجانی و محمدرضا جوادی و پژوهش دوم نیز در خصوص سنجش وضعیت پایداری شهر تهران توسط دکتر زبردست صورت گرفته بود.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد ادامه داد: تصور ما این است که نگاه بازشناسی هرمونتیک باغ شهر صفویه برای شناخت شهرهای کهن ایرانی، نگاه بسیار بنیادی و اساسی است. ضمن آنکه تصور می کنیم که توسعه شهری ایران به ویژه شهرهای تاریخی از یک شناخت دقیق نسبت به سازمان فضایی شهر قدیم صورت می گیرد که باید مبنای برنامه های توسعه ای باشد.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد پژوهش سنجش وضعیت پایداری شهر تهران را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: شناخت اولویت های توسعه امروز بر اساس داده صورت می گیرد و از این رو نمی توان ارزیابی کلی و بدون مشخصات قابل اندازه گیری ارائه داد.

وی افزود: برای هر نوع برنامه ریزی و تعیین اولویتی باید سنجشی داده محور وجود داشته باشد که البته این موضوع نقطه ضعفی جدی در ایران است.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد خاطرنشان کرد: به دلیل همین ضعف جدی، در طراحی و ترویج شاخص های شکوفایی شهری از طرف برنامه اسکان بشر، تلاش کردیم تا سنجش ها داده محور باشد.

پوروزیری اصلی ترین دلیل ضرورت سنجش دقیق از وضعیت شهری ایران را پیشگیری از هر نوع برنامه ریزی سلیقه ای و غیرقابل دفاع دانست و گفت: سنجش دقیق وضعیت شهر کمک می کند تا مدیریت و استفاده بهینه از منابع محدود توسعه ای به وقوع بپیوندد.

وی ابراز امیدواری کرد: شکل گیری هم اندیشی و هم آوایی در معنای مطلوب خود منجر به هم آوایی همه متخصصان، تصمیم گیریان و تصمیم سازان عرصه شهری در قالب گفتمانی مشترک شود که تغییرات و دگرگونی های روشنی در وضعیت توسعه شهری ایران را به همراه داشته باشد.

رایزن جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد خاطرنشان کرد: این تنها راه شکوفایی استعدادهای یک سرزمین تاریخی است که میراث جهانی نیز محسوب می شود.