هشدارهای هواشناسی خراسان جنوبی/وزش باد شدید در راه است

علیرضا خندان روز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای خراسان جنوبی طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: بر اساس الگوی نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا با کاهش نسبی دمای هوا رو به رو خواهیم بود.

وی از کاهش سه درجه سانتی گراد طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد و گفت: امید است با کاهش نسبی دما، مقداری از گرمای روزهای اخیر استان کاسته شود.

خندان رو بیان کرد: همچنین برای شهرستان های سربیشه، سرایان، زیرکوه، نهبندان و درمیان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه گلخانه ها و کشاورزان باید مراقبت بیشتری داشته باشند، گفت: کشاورزان از سم پاشی باغات خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین با توجه به پیش بینی وزش باد شدید، زنبورداران نیز باید از کندوها مراقبت بیشتری کنند.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت شهرستان سربیشه با ۱۸ درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان طبس نیز با ۴۴ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

وی دمای فعلی بیرجند را ۳۱ درجه سانتی گراد دانست و گفت: این میزان نسبت به روز گذشته چهار درجه سانتی گراد کاهش داشته است.