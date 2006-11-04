نماينده جمهوريخواه ايالت اوهايو از كنگره آمريكا استعفا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وي كه از سوي قانونگذاران آمريكايي براي كناره گيري تحت فشار قرار گرفته بود؛ نامه استعفاي خود را براي " دنيس هاسترت" سخنگوي مجلس نمايندگان آمريكا فرستاد.

ني در 13 اكتبر با اعتراف به گرفتن هدايايي از سوي "جك آبرامف" رانت خوار بزرگ آمريكايي در ازاي اقدامهاي رسمي به نفع وي به توطئه و ايراد اظهارات غلط ، متهم شد.

جمهوريخواهان مجلس نمايندگان آمريكا وي را تهديد كرده بودند كه در صورت عدم كناره گيري تا زمان بازگشت قانونگذاران پس از انتخابات روز سه شنبه به واشنگتن ، وي را اخراج خواهند كرد.

" نانسي پلوسي" رهبر اقليت مجلس نمايندگان آمريكا گفت كه استعفاي ني چهار روز پيش از انتخابات دير صورت گرفته است.

با توجه به فضاي سخت انتخاباتي در ايالت اوهايو، جمهوريخوهان اين منطقه نيز خواستار استعفاي ني شده بودند.

پيش از اين نيز، سرويس مخفي آمريكا، گزارشي را در مورد ارتباطات و ديدارهاي آبرامف با كاخ سفيد افشا كرد كه بر اساس اين گزارش وي در اولين ماههاي فعاليت دولت بوش، ديدارها و ملاقاتهايي در كاخ سفيد داشته است.

اين ملاقاتها شامل ديدار با مشاور سياست داخلي آمريكا و همچنين ديدار با ديك چني معاون بوش و ديداري در دفتر" فيس بيسد" و كاميونيتي اينيشييتيو" با حضور 40 نفر بود.

آبرامف يكي از لابي گرهاي بسيار موفق آمريكا بوده است كه به علت كلاهبرداري، فرار از پرداخت ماليات و رشوه به مقامهاي دولتي در 29 مارس به 5 سال و 10 ماه زندان محكوم شد.

كاخ سفيد تلاش كرده است تا هرگونه رابطه با آبرامف را انكار كند كه به فساد مالي و پول شويي متهم شده است.

چندي پس از افشاگري مربوط به آبرامف، تام ديلي رهبر جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان آمريكا به جرم پول شويي محكوم شد و از سمت خود كناره گيري كرد؛ اين رسوايي ديگري است كه در دوران بوش فاش شده است .

تام ديلي وابسته به لابي هاي اسرائيل در داخل اركان قدرت آمريكا بود، با مسيحيان صهيونيست رابطه داشت. كناره گيري وي از قدرت ضربه سختي به منافع تل آويو قلمداد مي شود.