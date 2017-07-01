عملیات احداث مجتمع تجاری - خدماتی خیابان داراب سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، منوچهر فخری گفت :مشکلات مالی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که در چند سال اخیر گریبانگیر شهرداری ها شده و تنها راهکار حل این مشکل جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی است.

وی بیان کرد : تعداد زیادی از زمین ها در نقاط مختلف سطح شهر وجود داشت که مالکیت آنها در اختیار شهرداربوده ولی هیچگونه استفاده بهینه ای از آنها نمی شد.

وی اظهارداشت: با هدف ایجاد درآمد پایدار واحیاء زمین های تحت مالکیت این شهرداری در چند سال اخیر عملیات احداث چندین مجتمع تجاری، خدماتی و مسکونی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

شهردار سنندج عنوان کرد: عملیات احداث مجتمع تجاری- خدماتی بلوار سید قطب در ۶ طببقه، مجتمع تجاری خدماتی -میدان مولوی در ۷ طبقه و مجتمع تجاری- خدماتی ومسکونی خیابان مردوخ در جهار طبقه از جمله پروژ های مشارکتی این شهرداری در چند سال اخیر بوده که دومورد این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری هم رسیده است.

وی از آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری – خدماتی خیابان داراب خبر داد و گفت : مراحل اولیه احداث این پروژه نظیر صدور پروانه و شناسایی سرمایه گذار این طرح انجام شده و در حال حاضر عملیات پی کنی آن در حال اجرا است.

وی اضافه کرد :پروژه مجتمع تجاری – خدماتی داراب در زمینی به مساحت ۲۰۸ متر مربع و در ۶ طبقه احداث خواهد شد.

وی در خصوص مشخصات این طرح گفت : مجتمع تجاری – خدماتی خیابان داراب با زیر بنایی ۱۳۵۰ متر مربع داری یک طبقه زیرزمین با کاربری انبارتجاری، طبقه همکف با کاربری تجاری، طبقات اول تا چهارم هر کدام سه واحد با کار بری خدماتی در حال احداث است.

شهردار سنندج مدت زمان اجرای پروژه احداث مجتمع تجاری – خدماتی داراب را ۱۴ ما اعلام کرد و گفت : امیدواریم با جذب سرمایه گذار بتوانیم در راستای اجرای پروژ های مشارکتی و عمرانی در سطح شهر گامهای اساسی برداریم.