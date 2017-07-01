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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

درخواست قطر از شورای امنیت برای پایان محاصره

درخواست قطر از شورای امنیت برای پایان محاصره

وزیر خارجه قطر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برای پایان محاصره این کشور از سوی کشورهای عربی با عربستان رایزنی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمدبن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر در دیدار با اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل از آنها خواست تا برای پایان دادن به محاصره این کشور از سوی عربستان و همپیمانانش وارد عمل شوند.

آل ثانی در گفتگو با الجزیره اعلام کرده که در این دیدار آخرین وضعیت بحران قطر را به اطلاع اعضای شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.

عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر از ماه گذشته روابط خود را با قطر لغو کردند که دوحه این اقدام عربستان و همپیمانانش را محاصره خوانده است.

در هفته گذشته عربستان و ۳ کشور دیگر ۱۳ شرط را برای عادی سازی روابط با قطر تعیین کردند و ۱۰ روز را برای انجام این شروط به عنوان اولتیماتوم قرار دادند.

کد مطلب 4018227
عبدالحمید بیاتی

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