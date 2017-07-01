انجام بالغ بر ۲هزارمورد بازرسی از اصناف و بازاریان کردستانی

فرزاد سردار زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: از سوم لغایت ۹ تیر ماه سال جاری از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه بالغ بر ۵۴ مورد گزارش مردمی دریافت شد که در رسیدگی به آنها ۱۸ مورد تخلف احراز شد و در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی عنوان کرد: در مدت مذکور در مجموع ۲ هزارو ۶۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان در سطح بازار انجام شده است.

وی با بیان کشف ۴۵ مورد تخلف در این بازرسی ها، اظهارداشت: در این رابطه ۳۲ فقره پرونده برای واحد های متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

سرپرست اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستانافزود: عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت میباشد که در این پرونده ها در مجموع ۴۳ میلیون و ۸۳۵ هزار ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است .

سردارزاده یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و غیره واحدهای مختلف صنفی مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ و یا بامراجعه به ادارات تابعه در شهرستان ها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.