به گزارش خبرگزاری مهر، قطبالدین صادقی فردا یکشنبه ۱۱ تیرماه زنگ افتتاح نمایش «گریهها و خندههای بیدلیل یک زن ...» به کارگردانی حسینعلی بینوایی را می نوازد. این اثر نمایشی تا پایان تیرماه در تماشاخانه همای سعادت روی صحنه میرود.
این نمایش درباره زنی است که در یک دادگاه خیالی یا آسایشگاه روانی گذشته پرفراز و فرودش را مرور میکند و به دنبال رهایی از کابوسها و توهمات همیشگی است و...
«گریهها و خندههای بیدلیل یک زن ...» با بازی فاطمه سرلک روی صحنه میرود و از دیگر عوامل آن میتوان به دستیار کارگردان الهه غلامزاده، منشی صحنه اعظم تیماجی، روابط عمومی زهرا یاری زاده، عکاس سبا امیری، مشاور امور رسانهای مطهره کشاورز، مسئول فنی سالن فرشید حاجیان و مسئول هماهنگی شهره فضیلت خو اشاره کرد.
این نمایش تا پایان تیر هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه همای سعادت به نشانی شهر زیبا، خیابان آیتالله کاشانی، زیر پل شهید باکری، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۶۱ اجرا میشود.
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