بررسی ضرب و شتم معلول ذهنی دریک مرکزتوانبخشی/برخوردجدی بامتخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی امجد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با اطلاع از این موضوع در منزل مددجو حضور پیدا کردیم و از آنها دلجویی صورت گرفت و بررسی نسبت به صحت ماجرا آغاز شده است.

موسوی امجد تصریح کرد: مسئولان مرکز مورد نظر احضار شدند و در حال حاضر پیگیر قضیه هستیم و دادستان مرکز استان و نیروی انتظامی در جریان موضوع قرار گرفتند تا در صورت صحت داشتن از حق معلول دفاع کنیم.

وی گفت: مسئولان بهزیستی استان و کشور پیگیر قضیه هستند و در صورت وقوع چنین حادثه ای با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

موسوی امجد با اشاره به وضعیت خانواده معلول گفت: پدر این معلول که دو فرزند معلول دیگر دارد بیمار روانی تحت حمایت بهزیستی است که دو فرزند دیگرش در خانه نگهداری می شوند.

وی افزود: ضرب و شتم معلول ذهنی یک ادعاست و اینکه آیا معلول مورد ضرب و شتم قرار گرفته است یا نه باید از طریق پزشکی قانونی مشخص شود.

موسوی امجد بیان داشت: البته آثاری بر روی بدن معلول وجود دارد و صحت ماجرا نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر است و هنوز ثابت نشده است که این معلول در این مرکز و از سوی کارکنان مرکز مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد.

مدیرکل بهزیستی استان تاکید کرد: باید پزشکی قانونی در خصوص ضرب و شتم این معلول ذهنی نظر دهد که ضرب و شتمی صورت گرفته است یا نه.

وی افزود: در صورتی که کار غیرانسانی در این مرکز صورت گرفته باشد به شدت با متخلفان و مسئولان مرکز برخورد می شود و بهزیستی بعنوان مدعی از این مرکز شکایت خواهدکرد.