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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بررسی ضرب و شتم معلول ذهنی دریک مرکزتوانبخشی/برخوردجدی بامتخلفین

بررسی ضرب و شتم معلول ذهنی دریک مرکزتوانبخشی/برخوردجدی بامتخلفین

یاسوج- مدیر کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: موضوع ضرب و شتم معلول ذهنی در مرکز توانبخشی در یاسوج توسط مسئولان و متولیان در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا موسوی امجد ظهر شنبه  در جمع خبرنگاران افزود:  با اطلاع از  این موضوع در منزل مددجو حضور پیدا کردیم و از آنها دلجویی صورت گرفت و بررسی  نسبت به صحت ماجرا آغاز شده است.

موسوی امجد تصریح کرد: مسئولان مرکز مورد نظر احضار شدند و در حال حاضر پیگیر قضیه هستیم و دادستان مرکز استان و نیروی انتظامی در جریان موضوع قرار گرفتند تا در صورت صحت داشتن از حق معلول دفاع کنیم.

وی گفت: مسئولان بهزیستی استان و کشور پیگیر قضیه هستند و در صورت وقوع چنین حادثه ای با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

موسوی امجد با اشاره به وضعیت خانواده معلول گفت:  پدر این معلول که دو فرزند معلول دیگر دارد بیمار روانی تحت حمایت بهزیستی است که دو فرزند دیگرش در خانه نگهداری می شوند.

وی افزود:  ضرب و شتم معلول ذهنی یک ادعاست و اینکه آیا معلول مورد ضرب و شتم قرار گرفته است یا نه باید از طریق پزشکی قانونی مشخص شود.

موسوی امجد بیان داشت: البته آثاری بر روی بدن معلول وجود دارد و صحت ماجرا نیازمند  بررسی و تحقیقات بیشتر است و هنوز ثابت نشده است که این معلول  در این مرکز و از سوی کارکنان مرکز مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد.

مدیرکل بهزیستی استان تاکید کرد:  باید پزشکی قانونی در خصوص ضرب و شتم این معلول ذهنی نظر دهد که ضرب و شتمی صورت گرفته است یا نه.

وی افزود: در صورتی که کار غیرانسانی در این مرکز صورت گرفته باشد به شدت با متخلفان و مسئولان مرکز برخورد می شود و بهزیستی بعنوان مدعی از این مرکز شکایت خواهدکرد.

کد مطلب 4018256

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