به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس فاطمی نویسی ظهر شنبه در شورای معاونین صدا و سیمای مرکز لرستان در سخنانی با بیان اینکه استان لرستانی یکی از استان های سرآمد در حوزه تولید انیمیشن است اظهار داشت: پنج منطقه کشور به عنوان قطب انیمیشن انتخاب شده که یکی از آنها لرستان است.

رتبه برتر صدا و سیمای لرستان در جذب مخاطب

وی با بیان اینکه استان لرستان در حوزه ساخت مستند نیز دارای ظرفیت و عملکرد مطلوبی است گفت: شش هزار شهید در لرستان ظرفیت بسیار مطلوبی برای ساخت مستند در استان بوده که می توان از این ظرفیت برای تولید مستندهای مطلوب و کیفی استفاده کرد.

رئیس مرکز سیمای استان های صدا و سیما در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت تولید برنامه های حوزه دفاع مقدس در لرستان افزود: معاونت امور استان های صدا و سیما نیز به طور حتم به همان اندازه که ظرفیت های استانی برای تولید برنامه به کار گرفته می شود حمایت مالی در این حوزه خواهد داشت.

فاطمی با تاکید بر اینکه استان لرستان در سطح ملی دارای چهره های هنری فراوانی است و می توان از این ظرفیت برای تولید برنامه استفاده کرد افزود: در زمستان سال گذشته در نظر سنجی های صورت گرفته صدا و سیمای مرکز لرستان رتبه برتر را در زمینه جذب مخاطب پیدا کرد که این امر نشانه اعتماد مردم به صدا و سیمای مرکز لرستان است.

از نیروهای جبهه فرهنگی استفاده شود

وی با اشاره به فعالیت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان علیه ایران بیان داشت: در این راستا باید برای مقابله با این شبکه ها صدا و سیما اقدام به تولید برنامه های مختلف کند و زمینه را برای معرفی هویت و فرهنگ ایرانی و دینی کشور فراهم کند.

رئیس مرکز سیمای استان های صدا و سیما با اشاره به رونمایی از کتاب چشم انداز ۱۴۰۵ صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: این امر نوید این را می دهد که صدا و سیمای لرستان برای تولید برنامه های خود برنامه داشته و با طراحی دقیق کار خود را جلو می برد.

فاطمی با اشاره به فعالیت چشمگیر و مطلوب مراکز صدا و سیما در استان های مختلف کشور در ماه رمضان گفت: در این راستا باید با برنامه ریزی لازم زمینه برای بهره گیری از نیروهای جبهه فرهنگی در استان ها صورت گیرد.

وی با اشاره ه رویش های انقلاب در حوزه های مختلف بیان داشت: متاسفانه مسئولان به ظرفیت های فرهنگی اهمیت لازم را نمی دهند.

تدوین برنامه ۵ ساله صدا و سیمای استان ها

رئیس مرکز سیمای استان های صدا و سیما با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و توجه به به حوزه فرهنگ موجب کمتر شدن هزینه ها در بخش های دیگر مانند صنعت، اشتغال و ... می شود تصریح کرد: متاسفانه در حوزه رسانه هزینه لازم صورت نمی گیرد و این در حالیست که در همه جا هزینه می شود و در رسانه کمترین هزینه انجام می گیرد.

فاطمی با تاکید بر اینکه رسانه با کمک نیروهای این حوزه و همچنین مسئولین می تواند رسالت خود را به خوبی انجام دهد گفت: همه باید کمک کنند تا رسانه از عهده مسئولیت های سنگین خود برآید.

وی از تدوین و ابلاغ برنامه پنج ساله استان ها به رئیس سازمان صدا و سیما خبر داد و افزود: اگر پشتوانه ملی برای تامین اعتبار و بودجه این برنامه ها وجود نداشته باشد برای ساخت آنها دچار مشکل می شویم و شاهد عقب ماندگی هایی در این حوزه خواهیم بود.