هرمزگان ۳۳درصد نیاز گندم خود را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هرمزگان با تولید سالیانه ۶۲هزارتن گندم حدود یک درصد نیاز کشوری را تامین می کند بیان داشت: در سال زراعی ۹۶-۹۵ سطح زیرکشت گندم در استان ۱۲هزارو ۶۴۰هکتار بود که از این سطح ۱۲هزارو۲۸۹ هکتار از چتر حمایتی بیمه ای برخوردار بودند.

وی ادامه داد: در بخش زراعت استان ۳هزار و ۱۰۰نفر بطور مستقیم و ۱۵۰۰نفر به طور غیر مستقیم فعالیت دارند.

این مقام مسئول اذعان داشت: در سال زراعی ۹۶-۹۵ شاهد افزایش خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به میزان ۵۸هزار و ۲۷۷تن بودیم که نسبت به سال قبل ۵درصد افزایش داشته است.

حیدری پوری اظهارداشت: همچنین ۲هزار و ۸۳۹ تن گندم بذری ازنوع گواهی شده، مادری و پرورشی از بهره بردارن خریداری شد که تقریبا تمامی نیاز بذری کشاورزان استان در سال زراعی آتی را تامین می کند.

این مقام مسئول افزود: بهره گیری از شیوه های کشت بر روی نوار تیپ با عث افزایش تولید در محصول گندم شده است. شهرستان حاجی آباد رتبه اول تولید گندم دراستان را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت : شهرستان های رودان ، میناب ، بستک،بندرعباس وپارسیان از دیگر مناطق تولید گندم در استان هستند.

حیدری پوری ادامه داد: خاک ورزی، کشت به موقع، تجهیز مزارع به امکاناتی همچون دستگاههای خطی کار و اجرای طرحهایی همچون کشاورزی حفاظتی، اجرای طرح پهنه بندی، بهره گیری کارشناسان ناظر در قالب کلینیک گیاه پزشکی، مبارزه با آفات از جمله سن و شته و علف های هرز از مهمترین دلایل افزایش عملکرد در تولید گندم بوده است.

وی ضمن تشریح برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های تولید جدید و گسترش صادرات از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ است.

وی یادآور شد: برداشت گندم در هرمزگان از اواسط فروردین ماه شروع وتا اوایل تیر ماه ادامه دارد.