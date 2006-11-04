رفتار هسته اي ايران در نظر مسكو و پكن قابل دفاع است / هماهنگي در سياست هاي هسته اي در كشور ضروري است

جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترين خاستگاه مخالفت چين و روسيه با پيش نويس قطعنامه پيشنهادي 3 كشور اروپايي را ارتباطات پيچيده اقتصادي مسكو وپكن با غرب و ايران از دو سو دانست.



وي قدرت گرفتن مجدد روسيه و چين را در سالهاي اخير به عنوان خاستگاه ديگر مخالفت با سياست هاي غرب در تحريم و تهديد ايران برشمرد و گفت: روسها در چند سال اخير با هوشمندي به ترميم زيرساخت هاي اقتصادي خود همت گماشته اند و برهه كنوني را زمان مناسبي براي ايستادگي در برابر سياست هاي زياده خواهانه آمريكا در عرصه بين المللي مي دانند.



اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود : چين نيز در اين عرصه علاقه مند است ظرفيت هاي اقتصادي را با ظرفيت هاي سياسي درهم بياميزد.



وي در اين راستا همچنين به شكست سياست هاي خاورميانه اي آمريكا اشاره كرد و گفت: علي رغم حمله و اشغال دو كشور منطقه توسط آمريكا، مخالفت هاي مردمي و ناكارآمدي ها در عراق و افغانستان نشان از شكست سياست هاي واشنگتن دارد و فضاي مغتنمي براي روسيه و چين بوجود آورده است.





با آشكار شدن شكست سياستهاي خاورميانه اي آمريكا و ادامه همكاريهاي مثبت ايران و آژانس روسيه و چين خود را درعرصه شطرنج خاورميانه دست برتر مي بينند

جهانگيرزاده افزود : بر اين اساس روسيه و چين خود را درعرصه شطرنج خاورميانه دست برتر مي بينند.وي پشتوانه مهم مخالفت مسكو و پكن با سياست هاي تند روانه غرب در پرونده هسته اي ايران را سياست هاي قابل دفاع تهران در عرصه هسته اي ازجمله ادامه همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و تائيد عدم انحراف ايران از مسير صلح آميز توسط اين نهاد بين المللي برشمرد و گفت : رفتار ايران در اين عرصه از ديدگاه آنان رفتار قابل دفاعي است و علاقه مند نيستند اين روال را برهم بزنند و ايران را ناگزير از رفتاري تند نمايند.اين تحليلگر مسائل بين الملل درخصوص سياست ها و راهكار هاي پيش روي ايران اظهار داشت: سياستي كه ايران در 15ماه اخير در دفاع از حقوق خود در پيش گرفته سياست موفقي بوده و بايد ادامه يابد، ما سر جنگ با جهان نداريم اما اين بدان معنا نيست كه حقوق خود را قابل چشم پوشي بدانيم .وي درعين حال تاكيد كرد : اينكه همه سياست خارجي خود را حول محور انرژي هسته اي متمركز كنيم قابل قبول نيست .جهانگيرزاده بر ضرورت هوشياري در ديپلماسي هسته اي ايران تاكيد كرد و افزود: بايد توجه داشته باشيم و تازماني كه امتياز قابل ملاحظه اي نگرفته ايم امتياز جدي ندهيم ، عرصه ديپلماسي عرصه رقابت دائمي است و حال كه قابليت هاي خود را شناخته ايم مي توانيم با قدرت بيشتري ايستادگي كنيم.وي همچنين بر ضرورت همگرايي و هماهنگي انرژي ها و توانايي هاي داخلي در دفاع از منافع ملي در بحث هسته اي تاكيد كرد و گفت: امروز مجلس شوراي اسلامي معترض است كه در جريان كامل اطلاعات و اخبار ديپلماسي هسته اي قرار نمي گيرد در حالي كه گفتگوهاي پارلماني مي تواند نقش موثري در پيشبرد ديپلماسي كشورها داشته باشد.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي سياست جمهوري اسلامي ايران در تعميم ديپلماسي هسته اي ايران را به كشور هاي متعدد و خروج از انحصار سه كشور اروپايي براي مذاكره مثبت ارزيابي كرد.وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران بايد همزمان با ايستادگي و اصرار بر دستيابي به حقوق خود، از همه پيشنهادات سازنده كه در چارچوب قوانين بين المللي مطرح شده اند، استقبال كند.جهانگيرزاده همچنين بر ضرورت توجه به تفاوت هاي موجود ميان سياست هاي آمريكا و اروپا تاكيد كرد.