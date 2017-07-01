چرخاندن ۸ نفر از اراذل و اوباش در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت، با حکم دادستان این شهرستان، هشت تن از اراذل و اوباش پاکدشت را در سطح شهر گرداند.

این افراد، روز گذشته و طی یک عملیات ضربتی، توسط نیروهای انتظامی شهرستان پاکدشت دستگیر شده بودند.

این اراذل و اوباش جمعه ۹ تیرماه درمنطقه «حصار امیر» و «شهرک انقلاب» شهرستان پاکدشت با قمه شیشه های تعدادی از خودروها را شکستند که با تلاش ماموران نیروی انتظامی وکلانتری ۱۴ «حصار امیر» دستگیر شدند.

این مراسم با استقبال مردم برگزار شد و مردم با سر دادن شعارهایی از اقتدار نیروی انتظامی در برخورد سریع و قاطع با این اشرار و تامین امنیت در شهرستان پاکدشت، تقدیر کردند.

سرهنگ سلمان آدینه وند، در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برهم زنندگان آسایش و امنیت مردم بدانند، نیروی انتظامی با اقتدار با افرادی که برای مردم ایجاد نا آرامی می کنند، برخورد خواهد کرد و اجازه ایجاد نا امنی در منطقه را نخواهد داد.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: افرادی که به خود اجازه برهم زدن نظم عمومی و آسایش شهروندان را می دهند، با برخورد بسیار سریع و قاطع نیروی انتظامی مواجه خواهند شد.