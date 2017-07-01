به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، امیر طیبی‌نژاد اظهار داشت: با وجود شرایط سخت آب و هوایی و همچنین محدودیت منابع آبی ولی خوشبختانه شهرک‌های نواحی صنعتی قم از بهترین شرایط فضاهای سبز برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه نگهداری و حفظ وضعیت موجود سخت‌تر از ایجاد و توسعه فضاهای سبز در شهرک‌های صنعتی قم است، تصریح کرد: در یک مقطع زمانی و در شرایط مناسب می‌توان نسبت به ایجاد فضاهای سبز اقدام کرد ولی نگهداری از آن در گرمای بالای ۴۰ درجه تابستان و یا سرماهای زیر ۱۰ درجه یخبندان زمستان آنهم با بیش از ۵۰ درجه اختلاف دما در طول سال امری سخت و طاقت فرسا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با بیان اینکه کمبود منابع آبی نیز یکی از عوامل مهم در سخت شدن شرایط نگهداری فضاهای سبز است گفت: این شرکت با تمام توان و بر اساس وظایف خود نسبت به ایجاد و توسعه فضاهای سبز در سطح شهرک‌های صنعتی اقدام می‌کند و خوشبختانه سرانه این فضاها در شهرک‌های صنعتی قم بیش از استاندارد و تعاریف در این زمینه است ولی نگهداری و شاداب نگه داشتن آنها نیازمند کمک و همیاری همه دستگاه‌های استان است.

وی واگذاری امور اجرایی شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی در راستای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را مد نظر قرار داد و گفت: محدودیت‌های منابع مالی و آبی، کار نگهداری فضاهای سبز را با سختی روبرو کرده است البته ما به عنوان نماینده دولت در کنار و حامی شرکت‌های خدماتی هستیم ولی همکاری سایر دستگاه‌ها نیز ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

طیبی‌نژاد، وجود ۳۱۹ هکتار فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان را نعمت و سرمایه‌ای مهم برشمرد و تأکید کرد: در شرایط موجود حتی یک درخت هم برای ما مهم و حیاتی است و برای نگهداری مناسب از آنها کلیه فضاهای سبز را به سیستم قطره‌ای به طول ۸۸۳ کیلومتر مجهز کرده‌ایم تا مدیریت مناسبی از منابع آبی خود داشته باشیم.