نمایش آثار هنرمندان شاخص معاصر در گالری «شمس»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار هنرمندان شاخص معاصر ایران ۱۶ تیرماه ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری شمس افتتاح می شود و تا ۱۶ مردادماه هر روز به جز پنجشنبه ها برای بازدید عموم برپاست.

در این نمایشگاه، آثاری از نصرالله افجه ای، احمد اسفندیاری، ناصر اویسی، آیدین آغداشلو، فریدون آو، رضا بانگیز، بهمن بروجنی، صادق تبریزی، ژازه تباتبایی، کیخسرو خروش، خسرو خورشیدی، رضا درخشانی، کامبیز درمبخش، بهرام دبیری، یوسف رضایی، سهراب سپهری، جمشید سماواتیان، مریم سالور، عربعلی شروه، جلال شباهنگی، ناصر عصار، مسعود عربشاهی، علی عابدینی، محمد هادی فدوی، یحیی فیوضی، حسین قوللر آغاسی، حسین کاظمی، عباس کیارستمی، حسین کاشیان، سیاوش کسرایی، فریده لاشایی، رضا مافی، منوچهر معتبر، سیراک ملکنیان، منوچهر نیازی، وارطانیان، هاکوپیان، ف. اخلاقی، فیروزه بختیاری، علی جمشیدی، محسن حجازی، حمیده رضوی، علی روستاییان فرد، مریم رحمانی، علیرضا سعادتمند، شهباز سلمانی، فاطمه ستاره، هیرو شیخ الاسلامی، سپیده شاه حسینی، الهه صالح، ناصر عزیزی، هونیا عباسی، عسل فلاح، رعنا فرنود، احمد مقدسی، فرامرز مختارپور، همایون موسوی، ساغر مسعودی، هانی نجم، سپیده نژاد ستاری، بهنام ولدوند در معرض نمایش و فروش قرار خواهد گرفت.

گالری شمس در خیابان پاسداران شمالی، روبه روی پارک نیاوران، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، پلاک ۱۰، طبقه دوم قرار دارد.