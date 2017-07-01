سهمیه تسهیلات بهین یاب سمنان ۲۰۰ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر شنبه در نشست گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، ضمن بیان اینکه این استان در اجرای سیاستهای رفع موانع تولید موسوم به تسهیلات بهین یاب موفقیت چشمگیری داشته است، بیان کرد: افزایش دو برابری میزان تسهیلات سهمیه این استان در سطح کشور نشان از موفقیت این طرح محسوب میشود.
وی افزود: از ابتدای سال گذشته که ستاد اقتصاد مقاومتی شکل گرفت تاکنون ۶۲ نشست ستاد رفع موانع تولید در سمنان برگزارشده که این امر نشاندهنده اهتمام ویژه استان در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال است لیکن امروز با اعلام بخشنامه جدید نهتنها بهین یاب مانند سال گذشته ادامه خواهد داشت بلکه علاوه بر بخش صنعت، معدن و کشاورزی، به سایر بخشها ازجمله گردشگری و خدمات نیز تسهیلات رونق تعلق میگیرد.
استاندار سمنان بابیان اینکه افزایش سهمیه استان در زمینه بهین یاب به دو برابر میتواند نوید روزهای خوب در رونق و اشتغال دیار قومس باشد، تأکید داشت: ۲۴بانک در سال جاری وظیفه پرداخت تسهیلات دومین مرحله سامانه بهین یاب، ویژه رفع موانع تولید را بر عهدهدارند که این میزان نیز نسبت به گذشته افزایشیافته است.
خباز همچنین از تفاهم با بانکهای خصوصی در راستای پرداخت تسهیلات بهین یاب خبر داد و گفت: در سال گذشته برخی نارضایتیها از بانکها وجود داشت که در سال جاری این امر برطرف میشود هرچند عمده بانکها بر سر تعهداتشان بودند و برخی بانکهای دولتی حتی تا ۲۰۰ درصد تعهداتشان نیز وام پرداخت کردند که قابلتقدیر است.
وی درباره مزیتهای مرحله دوم تسهیلات بهین یاب نیز افزود: امکان تقسیط مجدد بدهیهای مالیاتی واحدهای تولیدی استان سمنان در طرح رونق تولید از دیگر مزیتهای جدید این طرح است که در طول سال۹۶ با برگزاری نشستهای رفع موانع تولید که سعی میشود حتیالامکان پس از بازدید از مراکز تولیدی برگزار شود، مطرح میشوند.
استاندار سمنان گفت: در این طرح بدهی مالیات قطعی شده واحدهای کوچک و متوسط بهصورت پلکانی و طبق برنامه مشخص بهصورت قسطبندی مطرح میشود که بتواند به تولیدکننده و یا ارائهکننده خدمات کمک شایانی شود.
نظر شما